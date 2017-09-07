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15:16 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин обсудил с замминистра МЧС внедрение системы «Безопасный город» к ЧМ-2018

В четверг, 7 сентября, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с заместителем министра МЧС Александром Чуприяном.

Источник: Volga News

Они обсудили реализацию в регионе ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город»), а также региональную концепцию по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения ЧМ-2018 на территории Самарской области.

Во встрече также приняли участие главный конструктор АПК «Безопасный город» Светлана Якимюк, начальник управления информационных технологий и связи МЧС РФ Сергей Власов, начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко и зампред регионального правительства — руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.

Замглавы МЧС отметил, что постановление правительства ведомство является координатором программ «112» и АПК «Безопасный город». Александр Чуприян подчеркнул, что проект вызова экстренных служб должен быть реализован в Самарской области до конца 2017 года.

В преддверии мундиаля особое внимание руководство страны уделяет внедрению АПК «Безопасный город» в регионах, принимающих матчи футбольного чемпионата, подчеркнул Александр Чуприян.

Ход строительства инфраструктуры к ЧМ-2018 тесно переплетается с вопросами безопасности. Силовой блок крайне заинтересован, чтобы все планы были выполнены, а строители не подвели.
Александр Чуприян
заместитель министра МЧС

Было отмечено, что обеспечить практическое применение сегментов АПК необходимо до 30 апреля 2018 года. Ответственность за это лежит на руководителе регионального управлений МЧС, а финансирование осуществляется за счет средств субъектов. Также было отметим, что полностью система должна заработать в 2020 году по всей стране.

Проект «Безопасный город» в Самарской области, принимающей ЧМ-2018, реализуется с прошлого года. Его основная задача — повышение уровня информационной поддержки оперативно-служебной деятельности силовых ведомств и единых дежурных диспетчерских служб (ЕДДС) в муниципальных образованиях. Это позволит оперативно реагировать на нарушения правопорядка и на чрезвычайные ситуации.

В первую очередь, проектом предусматривается создание интеллектуальной системы видеонаблюдения. Камеры будут установлены на прилегающей к «Самара Арене» и другим объектам ЧМ территориях, в местах массового скопления граждан, на гостевых маршрутах, в фан-зоне на площади им. Куйбышева.

Проектом предусмотрена установка более 300 камер, кроме того, существующие системы видеонаблюдения будут интегрированы в общую систему обеспечения безопасности. Это этап будет профинансирован на сумму около 533 млн рублей.

Второй этап внедрения системы «Безопасный город» предусматривает создание автоматизированного комплекса «Единый центр оперативного реагирования» на базе ЕДДС в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Как отметил Александр Чуприян, в концепцию «Безопасного города», кроме обеспечения безопасности, заложена функция управления территориями.

Он не исключил, что в будущем в систему вызова «112» и АПК «Безопасный город» будет интегрирована система экстренного реагирования при авариях «Эра-ГЛОНАСС», система «Платон», а также системы управления городским хозяйством — так называемые программы «Светлый, чистый, умный город».

По словам замминистра МЧС, это позволит систематизировать в едином центре огромный объем информации для грамотного управления территориями.

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