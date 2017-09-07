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15:36 (мск), источник: РИА Новости

В пятницу Путин отправится в Пермь

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Пермь, где ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

«Восьмого сентября сего года Президент России Владимир Владимирович Путин совершит рабочую поездку в город Пермь, в ходе которой на площадке предприятия АО “ЭР-Телеком Холдинг” — ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи — ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что глава государства также проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.

Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что в пятницу планирует посетить дальневосточный судостроительный завод «Звезда».

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