В пятницу Путин отправится в Пермь
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Пермь, где ознакомится с достижениями
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Пермь, где ознакомится с достижениями
«Восьмого сентября сего года Президент России Владимир Владимирович Путин совершит рабочую поездку в город Пермь, в ходе которой на площадке предприятия АО “ЭР-Телеком Холдинг” — ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи — ознакомится с достижениями
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Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что в пятницу планирует посетить дальневосточный судостроительный завод «Звезда».