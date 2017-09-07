В пятницу Путин отправится в Пермь

«Восьмого сентября сего года Президент России Владимир Владимирович Путин совершит рабочую поездку в город Пермь, в ходе которой на площадке предприятия АО “ЭР-Телеком Холдинг” — ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи — ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края», — говорится в сообщении.