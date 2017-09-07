Назаров и Фролов оценили благоустройство омского Левобережья

Источник: РИА "Новости"

Глава региона Виктор Назаров вместе с исполняющим обязанности градоначальника Сергеем Фроловым решил проконтролировать ход благоустроительных работ в десятом микрорайоне на Левом берегу. За два года в организацию общественного пространства здесь было вложено 20 млн рублей из городского бюджета.

В границах улиц 70 лет Октября, Крупской, Дмитриева и бульвара Архитекторов проведена реновация озеленения, проложены пешеходные дорожки и тротуары, появилась новая система освещения, проведен водопровод и проложены велодорожки.