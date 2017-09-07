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15:40 (мск), источник: СуперОмск

Назаров и Фролов оценили благоустройство омского Левобережья

Губернатор Омской области Виктор Назаров и исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов совершили рабочую поездку в Кировский округ Омска.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона Виктор Назаров вместе с исполняющим обязанности градоначальника Сергеем Фроловым решил проконтролировать ход благоустроительных работ в десятом микрорайоне на Левом берегу. За два года в организацию общественного пространства здесь было вложено 20 млн рублей из городского бюджета.

В границах улиц 70 лет Октября, Крупской, Дмитриева и бульвара Архитекторов проведена реновация озеленения, проложены пешеходные дорожки и тротуары, появилась новая система освещения, проведен водопровод и проложены велодорожки.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 31 августа губернатор Виктор Назаров совершил рабочую поездку на Московку, в ходе которой было объявлено о начале строительства парка семейного отдыха. За два года на Московке должна появится новая зона отдыха.

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