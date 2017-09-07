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17:05 (мск), источник: Sputnik.md

Филип едет в ООН, чтобы добиться вывода иностранных военных из страны

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. В Нью-Йорк отправляется авторитетная делегация от Молдовы во главе с премьером страны Павлом Филипом для участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Источник: Sputnik.md

На полях ГА ООН молдавская сторона рассчитывает поднять вопрос о выводе иностранных военных из Приднестровья. Соответствующее постановление опубликовано в Официальном мониторе Республики Молдова.

Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона», а «позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ».

В состав молдавской делегации также вошли вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур и его зам Лилиан Дарий, постоянный представитель республики при ООН Виктор Морару, посол Молдовы в США Аурелиу Чокой, государственные советники Стелла Нистор и Наталья Тулук, а также начальник отдела ООН и специализированных учреждений при МИДЕИ Юрие Табунчик.

Визит молдавской делегации запланирован на 19—23 сентября.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что «в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях».

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