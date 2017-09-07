Филип едет в ООН, чтобы добиться вывода иностранных военных из страны
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. В
КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. В
На полях ГА ООН молдавская сторона рассчитывает поднять вопрос о выводе иностранных военных из Приднестровья. Соответствующее постановление опубликовано в Официальном мониторе Республики Молдова.
Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона», а «позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ».
В состав молдавской делегации также вошли
Визит молдавской делегации запланирован на
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что «в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в