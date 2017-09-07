Филип едет в ООН, чтобы добиться вывода иностранных военных из страны

Источник: Sputnik.md

На полях ГА ООН молдавская сторона рассчитывает поднять вопрос о выводе иностранных военных из Приднестровья. Соответствующее постановление опубликовано в Официальном мониторе Республики Молдова.

Ранее постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Позже в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона», а «позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ».

В состав молдавской делегации также вошли вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур и его зам Лилиан Дарий, постоянный представитель республики при ООН Виктор Морару, посол Молдовы в США Аурелиу Чокой, государственные советники Стелла Нистор и Наталья Тулук, а также начальник отдела ООН и специализированных учреждений при МИДЕИ Юрие Табунчик.

Визит молдавской делегации запланирован на 19—23 сентября .