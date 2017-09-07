Аксенов спрогнозировал туристический бум в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов прогнозирует туристический бум для полуострова, курорты которого станут предпочтительней отдыха в Турции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов прогнозирует туристический бум для полуострова, курорты которого станут предпочтительней отдыха в Турции.
Ранее он заявил, что республике необходимо подготовиться к росту туристического потока, который возникнет после ввода в строй автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив.
«Мы должны набережные при природной красоте Крыма привести в соответствие. Я уверяю, в Крым очередь будет, турпоток, ни о какой Турции мечтать никто не будет. Но сюда люди должны приезжать с хорошим настроением и понимать, что попадают в райский уголок», — сказал Аксенов на заседании
Он добавил, что в настоящее время на фоне богатой крымской природы бытовые реалии ничего кроме ужаса не вызывают.
Согласно данным министерства курортов и туризма республики, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнули более 4 миллионов туристов, что на 4,2% меньше показателей аналогичного периода 2016 года. При этом налоговые поступления в бюджет, как отмечал Аксенов, увеличились примерно на 3%.