Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пророческое интервью Собчака 15 лет назад о Крыме и Украине
Почему натуральное — не значит полезное
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: отец ивантеевского стрелка изумил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
"Не обсуждается": Татьяна Васильева ответила экс-невестке
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
17:35 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов спрогнозировал туристический бум в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов прогнозирует туристический бум для полуострова, курорты которого станут предпочтительней отдыха в Турции.

Источник: РИА "Новости"

Ранее он заявил, что республике необходимо подготовиться к росту туристического потока, который возникнет после ввода в строй автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив.

«Мы должны набережные при природной красоте Крыма привести в соответствие. Я уверяю, в Крым очередь будет, турпоток, ни о какой Турции мечтать никто не будет. Но сюда люди должны приезжать с хорошим настроением и понимать, что попадают в райский уголок», — сказал Аксенов на заседании архитектурно-градостроительного совета республики.

Он добавил, что в настоящее время на фоне богатой крымской природы бытовые реалии ничего кроме ужаса не вызывают.

Согласно данным министерства курортов и туризма республики, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнули более 4 миллионов туристов, что на 4,2% меньше показателей аналогичного периода 2016 года. При этом налоговые поступления в бюджет, как отмечал Аксенов, увеличились примерно на 3%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь