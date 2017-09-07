Аксенов спрогнозировал туристический бум в Крыму

Источник: РИА "Новости"

Ранее он заявил, что республике необходимо подготовиться к росту туристического потока, который возникнет после ввода в строй автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив.

«Мы должны набережные при природной красоте Крыма привести в соответствие. Я уверяю, в Крым очередь будет, турпоток, ни о какой Турции мечтать никто не будет. Но сюда люди должны приезжать с хорошим настроением и понимать, что попадают в райский уголок», — сказал Аксенов на заседании архитектурно-градостроительного совета республики.

Он добавил, что в настоящее время на фоне богатой крымской природы бытовые реалии ничего кроме ужаса не вызывают.