На выборах в Волгоградской области будут работать 313 избирательных участков

Источник: РИАЦ

В его работе приняли участие председатели территориальных избирательных комиссий, задействованных в организации выборов.

Председатель ИКВО Виктор Черячукин напомнил, что избирательная кампания выходит на финишную прямую. Необходимо еще раз уточнить степень готовности избирательных комиссий, какие меры приняты для обеспечения безопасности избирательных участков.

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Три темы стали ключевыми на заседании: техническая готовность помещений для голосования, их доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение безопасности избирателей и организаторов выборов в день голосования. Всего 10 сентября в Волгоградской области будут работать 313 избирательных участков, которые смогут принять более 311 тыс. избирателей.

Как уже сообщал РИАЦ, 10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной Думы по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 15 и Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9. В 46 сельских поселениях будут выбирать глав, в 30 муниципальных образованиях — 267 депутатов представительных органов местного самоуправления Волгоградской области.