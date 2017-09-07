Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пророческое интервью Собчака 15 лет назад о Крыме и Украине
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Стало известно, сколько денег выделят в РФ для повышения пенсий
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка изумил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
"Не обсуждается": Татьяна Васильева ответила экс-невестке
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
17:27 (мск), источник: РИАЦ

На выборах в Волгоградской области будут работать 313 избирательных участков

Сегодня облизбирком провел итоговое совещание по подготовке к единому дню голосования 10 сентября.

Источник: РИАЦ

В его работе приняли участие председатели территориальных избирательных комиссий, задействованных в организации выборов.

Председатель ИКВО Виктор Черячукин напомнил, что избирательная кампания выходит на финишную прямую. Необходимо еще раз уточнить степень готовности избирательных комиссий, какие меры приняты для обеспечения безопасности избирательных участков.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания

Три темы стали ключевыми на заседании: техническая готовность помещений для голосования, их доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение безопасности избирателей и организаторов выборов в день голосования. Всего 10 сентября в Волгоградской области будут работать 313 избирательных участков, которые смогут принять более 311 тыс. избирателей.

Как уже сообщал РИАЦ, 10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной Думы по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 15 и Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу № 9. В 46 сельских поселениях будут выбирать глав, в 30 муниципальных образованиях — 267 депутатов представительных органов местного самоуправления Волгоградской области.

Для избирателей работает «горячая линия». Получить информацию о выборах, уточнить расположение своего избирательного участка, узнать о ходе кампании можно по телефону 8 (8442) 35−25−04.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Более 300 конкурсантов приняли участие в областном фестивале русской песни
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь