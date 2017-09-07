Власти обещают прекратить стройку офисного здания в центре Воронежа

Источник: Время Воронежа

Прокуратура области оспорила выдачу разрешения на строительство офисного здания в центре Воронежа на улице Пушкинской, 14б-16а. Напомним, застройщиком выступает подконтрольное местному предпринимателю, считающемуся меценатом Владимиру Бубнову ООО «Воронежбетон». Как сообщили интернет-газете «Время Воронежа» в администрации города, мэр Александр Гусев принял решение удовлетворить протест прокуратуры.

Правда, документально разрешение на строительство еще не отозвано, оно в настоящий момент дорабатываются юридическими подразделениями мэрии.

Напомним, проект строительства очередного офисного центра вызвал общественное порицание ещё на уровне котлована. В мэрию жаловались местные жители и представители городской Общественной палаты.

Недовольство вызвало то, что стройка находится рядом с объектом культурного наследия регионального значения «Дом Михайлова». Это одно из самых старых зданий на улице Пушкинская.

Работы велись на двух участках площадью 215 и 34 кв. м. Оба они имеют разрешённое пользование «офисное здание со встроенным кафе». Заказчик работ — родственница жены Владимира Бубнова Нина Рождественская.

Отметим, разрешение на строительство мэрия выдала 30 июня 2017 года, а 20 июля начались работы. Предполагалось, что здание введут в эксплуатацию в январе 2018 года.

По нашей информации, первоначально застройщику было разрешено возвести на этом месте социальный объект. В мэрии прорабатывают вариант, согласно которому застройщику будет предложено вернуться к прежним планам строительства.