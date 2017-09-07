Власти обещают прекратить стройку офисного здания в центре Воронежа
Объект Владимира Бубнова рядом с культурным наследием не устроил областную прокуратуру.
Объект Владимира Бубнова рядом с культурным наследием не устроил областную прокуратуру.
Прокуратура области оспорила выдачу разрешения на строительство офисного здания в центре Воронежа на улице Пушкинской, 14б-16а. Напомним, застройщиком выступает подконтрольное местному предпринимателю, считающемуся меценатом Владимиру Бубнову ООО «Воронежбетон». Как сообщили
Правда, документально разрешение на строительство еще не отозвано, оно в настоящий момент дорабатываются юридическими подразделениями мэрии.
Напомним, проект строительства очередного офисного центра вызвал общественное порицание ещё на уровне котлована. В мэрию жаловались местные жители и представители городской Общественной палаты.
Недовольство вызвало то, что стройка находится рядом с объектом культурного наследия регионального значения «Дом Михайлова». Это одно из самых старых зданий на улице Пушкинская.
Работы велись на двух участках площадью 215 и 34 кв. м. Оба они имеют разрешённое пользование «офисное здание со встроенным кафе». Заказчик работ — родственница жены Владимира Бубнова Нина Рождественская.
Отметим, разрешение на строительство мэрия выдала 30 июня 2017 года, а 20 июля начались работы. Предполагалось, что здание введут в эксплуатацию в январе 2018 года.
По нашей информации, первоначально застройщику было разрешено возвести на этом месте социальный объект. В мэрии прорабатывают вариант, согласно которому застройщику будет предложено вернуться к прежним планам строительства.
Стоит сказать, что через дорогу от стройки находится Парламентский центр, а рядом — по соседству — офис уполномоченного по правам человека в Воронежской области и место сбора городской Общественной палаты.