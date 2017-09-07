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17:45 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ распорядился провести проверки воинских частей

Президент Республики Молдова Игорь Додон дал новое распоряжение после того, как правительство страны приняло решение об участии молдавских военных в учениях в Яворове.

Источник: Actualitati.md

Президент распорядился провести проверки воинских частей, чтобы детально расследовать ситуацию, присутствие и отсутствие военных, и принять меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе и понизить в звании ответственных лиц, сообщил пресс-секретарь президента Ион Чебан.

Кроме этого, Ион Чебан подчеркнул, что глава государства своим декретом приостановил действие решения правительства, которое тем не менее опубликовали в Официальном мониторе. Декрет президента, по его словам, остается в силе до окончательного вердикта Конституционного суда.

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