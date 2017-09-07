Президент РМ распорядился провести проверки воинских частей

Президент распорядился провести проверки воинских частей, чтобы детально расследовать ситуацию, присутствие и отсутствие военных, и принять меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе и понизить в звании ответственных лиц, сообщил пресс-секретарь президента Ион Чебан.

Кроме этого, Ион Чебан подчеркнул, что глава государства своим декретом приостановил действие решения правительства, которое тем не менее опубликовали в Официальном мониторе. Декрет президента, по его словам, остается в силе до окончательного вердикта Конституционного суда.