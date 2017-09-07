Нижегородский губернатор Валерий Шанцев принял участие в акции «Читать и говорить по-русски»

«Завтра отмечается Международный день грамотности. Конечно, очень важно, чтобы вы — подрастающее поколение — владели «великим и могучим русским языком. В русском языке нет ничего невозможного. На русском языке можно, например, написать рассказ, все слова которого будут начинаться с одной буквы. Для грамотной речи необходимо любить литературу, много читать книги вслух и конспектировать прочитанное», — сказал губернатор.

На вопрос одного из юных читателей, какие первые книги прочитал сам губернатор, Шанцев ответил, что это были русские сказки: «Сейчас у вас намного шире выбор литературы и источников информации, чем в моем детстве. С одной стороны, это дает больше возможностей, с другой стороны, может создать и определенные проблемы, потому что необходимо уметь сортировать информацию и не тратить время на бесполезные источники», — пояснил он.