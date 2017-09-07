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18:22 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал план Порошенко о миротворцах в Донбассе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Миротворцы могут размещаться в любой точке соприкосновения конфликтующих сторон и только с их согласия, Россия же не является стороной конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать план президента Украины Петра Порошенко.

Источник: РИА Новости

Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении, в котором подвел итоги работы властей, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ.

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Он коснулся вопроса о конфликте в Донбассе, отметив, что выступает за мирное его урегулирование с привлечением миротворцев ООН.

«Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик — ЛНР и ДНР, поэтому, наверное, это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать и нелогично абстрагировать. Это первое и изначальное условие размещения любых миротворцев», — ответил Песков на вопрос о том, как Кремль оценивает этот план Порошенко: рассчитывает ли на сближение с Украиной по этому вопросу или будет придерживаться своего плана.

Россия решительно отвергает обвинения в том, что является стороной конфликта в Донбассе, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, прокомментировав слова представителя украинского СМИ о том, что РФ многие называют стороной конфликта.

«Далеко не все, Киев называет Российскую Федерацию, может быть, еще какие-то стороны, но мы с этим категорически не согласны», — сказал пресс-секретарь президента.

Существуют и несогласные с этим утверждением, отметил Песков.

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