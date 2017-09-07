Песков прокомментировал план Порошенко о миротворцах в Донбассе
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Миротворцы могут размещаться в любой точке соприкосновения конфликтующих сторон и только с их согласия, Россия же не является стороной конфликта, заявил
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Миротворцы могут размещаться в любой точке соприкосновения конфликтующих сторон и только с их согласия, Россия же не является стороной конфликта, заявил
Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении, в котором подвел итоги работы властей, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ.
Он коснулся вопроса о конфликте в Донбассе, отметив, что выступает за мирное его урегулирование с привлечением миротворцев ООН.
«Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на
«Далеко не все, Киев называет Российскую Федерацию, может быть, еще
Существуют и несогласные с этим утверждением, отметил Песков.
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