СМИ назвали любимую фразу Трампа

Источник: AP 2017

Журналисты агентства отмечают, что эти слова президент США использует в самых различных обстоятельствах. Формулировку «посмотрим» Трамп использовал как для описания своих планов по Северной Корее, так и говоря о последствиях урагана «Харви».

Предположение журналистов прокомментировал бывший политический советник Трампа во время президентских выборов Сэм Нунберг. По его словам, частое употребление этой фразы характеризует стиль Трампа как политика.

Это связано с тем, что его общая стратегия переговоров — непредсказуема и уклончива. Всем остается лишь угадывать [что предпримет Трамп]. Сэм Нунберг Бывший политический советник Трампа во время президентских выборов

​Биограф Дональда Трампа и автор книги «Вcегда мало. Дональд Трамп и жажда успеха» Майкл Д' Антонио заявил, что, по его мнению, эта фраза дает президенту ввести элемент интриги в свои слова. «Говорить “посмотрим”, это, можно сказать, способ заявить, что в словах есть что-то подразумеваемое, что будет раскрыто в свое время», — отметил писатель.

В конце мая в Twitter Дональда Трампа появилось загадочное сообщение со словом «covfefe», не существующим в английском языке. «Несмотря на постоянный негативное covfefe прессы…» («Despite the constant negative press covfefe»), — звучал текст сообщения. По одному из предположений, вместо слова covfefe должно было быть слово «coverage» (освещение в прессе), однако автор твита допустил опечатку и опубликовал незаконченный твит.