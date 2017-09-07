Японцы планируют создать новый дизайн Воронежа

По его словам, наш город очень красив, однако имеет ряд недостатков, которые можно исправить новыми технологиями. Так, Воронеж он назвал важнейшим транспортным узлом, серьёзная проблема которого — автомобильные пробки. После визита японской делегации в наш город в апреле, одной из идей по решению этого вопроса стало создание интеллектуальной системы, которая позволит светофорам обмениваться информацией о трафике и выстраивать соответствующий дорожной ситуации режим работы. Такая система поможет не только уменьшить число пробок, но и снизит количество выхлопных газов от автомобилей, уверят Синдзо Абэ. Также, по его словам, в городе устарела и система водоотведения.