Японцы планируют создать новый дизайн Воронежа
Воронеж может стать образцовой моделью
Воронеж может стать образцовой моделью
По его словам, наш город очень красив, однако имеет ряд недостатков, которые можно исправить новыми технологиями. Так, Воронеж он назвал важнейшим транспортным узлом, серьёзная проблема которого — автомобильные пробки. После визита японской делегации в наш город в апреле, одной из идей по решению этого вопроса стало создание интеллектуальной системы, которая позволит светофорам обмениваться информацией о трафике и выстраивать соответствующий дорожной ситуации режим работы. Такая система поможет не только уменьшить число пробок, но и снизит количество выхлопных газов от автомобилей, уверят Синдзо Абэ. Также, по его словам, в городе устарела и система водоотведения.
Синдзо Абэ,
«Город этот с древней историей и там очень сложно вести инженерные работы. Но мы хотим предложить технологии замены канализационного водопровода без вскрытия грунта. Таким образом, мы не нанесём ущерба пейзажу. Вот именно так, соединяя технологии Японии и мудрость России, наши два правительства будут продвигать городское развитие, которым сможет гордиться каждый житель России. И перед всем миром, и перед будущими поколениями».
Помимо этого, Синдзо Абэ заявил, что японцы разрабатывают проект для рельсового трансопрта и планируют создать новый дизайн Воронежа. Например, намерены благоустроить территорию у вокзала, чтобы сделать город удобнее и красивее.