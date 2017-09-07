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18:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

Японцы планируют создать новый дизайн Воронежа

Воронеж может стать образцовой моделью российско-японского сотрудничества. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Источник: Вести - Воронеж

По его словам, наш город очень красив, однако имеет ряд недостатков, которые можно исправить новыми технологиями. Так, Воронеж он назвал важнейшим транспортным узлом, серьёзная проблема которого — автомобильные пробки. После визита японской делегации в наш город в апреле, одной из идей по решению этого вопроса стало создание интеллектуальной системы, которая позволит светофорам обмениваться информацией о трафике и выстраивать соответствующий дорожной ситуации режим работы. Такая система поможет не только уменьшить число пробок, но и снизит количество выхлопных газов от автомобилей, уверят Синдзо Абэ. Также, по его словам, в городе устарела и система водоотведения.

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии:

«Город этот с древней историей и там очень сложно вести инженерные работы. Но мы хотим предложить технологии замены канализационного водопровода без вскрытия грунта. Таким образом, мы не нанесём ущерба пейзажу. Вот именно так, соединяя технологии Японии и мудрость России, наши два правительства будут продвигать городское развитие, которым сможет гордиться каждый житель России. И перед всем миром, и перед будущими поколениями».

Помимо этого, Синдзо Абэ заявил, что японцы разрабатывают проект для рельсового трансопрта и планируют создать новый дизайн Воронежа. Например, намерены благоустроить территорию у вокзала, чтобы сделать город удобнее и красивее.

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