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09:25 (мск), источник: Вести - Воронеж

В 2018 году в Воронеже может пройти русско-японский медиафорум

Такую идею обсудили губернатор Алексей Гордеев и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Источник: Вести - Воронеж

В следующем году в Воронеже, возможно, будет организован русско-японский медиафорум. Такая идея прозвучала в ходе встречи губернатора Алексея Гордеева и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, который прибыл в регион на форум «Траектория смысла». Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила пресс-служба облправительства.

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2018 год объявлен Годом Японии в России. Так что глава региона поддержал подобное предложение и отметил, что область уже ведёт активное сотрудничество со Страной восходящего солнца. Сейчас уже реализован проект «Умный дом», на очереди — «Умные светофоры». Также с японской стороной обсуждалась возможность проектирования и строительства в Воронеже легкорельсового метро.

Помимо этого участники встречи также обсудили вопросы информационного обеспечения жителей области, а также развития местного цифрового «пространства» и IT-образования.

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