В 2018 году в Воронеже может пройти русско-японский медиафорум
Такую идею обсудили губернатор Алексей Гордеев и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Такую идею обсудили губернатор Алексей Гордеев и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
В следующем году в Воронеже, возможно, будет организован
2018 год объявлен Годом Японии в России. Так что глава региона поддержал подобное предложение и отметил, что область уже ведёт активное сотрудничество со Страной восходящего солнца. Сейчас уже реализован проект «Умный дом», на очереди — «Умные светофоры». Также с японской стороной обсуждалась возможность проектирования и строительства в Воронеже легкорельсового метро.
Помимо этого участники встречи также обсудили вопросы информационного обеспечения жителей области, а также развития местного цифрового «пространства» и