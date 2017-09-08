Нижегородская администрация планирует установку 350 «умных» остановок к маю 2018 года
Нижегородская администрация планирует установку 350 «умных» остановок к маю 2018 года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель
Нижегородская администрация планирует установку 350 «умных» остановок к маю 2018 года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель
Замдиректора департамента транспорта Валерий Лунев сообщил сегодня, что инвестору после конкурса на право заключения концессионного соглашения планируется передать на семь лет диспетчерский пункт на ул. Долгополова и 107 остановочных муниципальных павильонов для модернизации.
«Всего будут оснащены 350 остановочных комплексов. Предварительная сумма вложений — 1,2 млрд рублей. “Умные остановки”, в частности, предусматривают бесплатный
После заседания комиссии Сергей Миронов сообщил журналистам, что данная концессия — первый шаг к модернизации всех остановок в городе. «Эти 350 остановок больше всего привязаны к маршрутам клиентских групп FIFA и будут установлены к маю 2018 года. Следующий шаг — модернизация еще 350, может 500. Перед администрацией города стоит задача все 2,2 тысячи остановок привести в должный вид», — добавил он.
Он также отметил, что, если решение о концессии на сентябрьском заседании Думы Нижнего Новгорода поддержат депутаты — в течение месяца планируется объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения. «Интерес концессионера в том, чтобы использовать данные остановки в течение семи лет в формате рекламной поверхности», — отметил Сергей Миронов.
Ранее нижегородская администрация обещала возобновить работу электронных табло на остановках общественного транспорта.