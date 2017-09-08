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09:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует установку 350 «умных» остановок к маю 2018 года

Нижегородская администрация планирует установку 350 «умных» остановок к маю 2018 года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель сити-менеджера Сергей Миронов после заседания комиссии гордумы по имуществу 7 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Замдиректора департамента транспорта Валерий Лунев сообщил сегодня, что инвестору после конкурса на право заключения концессионного соглашения планируется передать на семь лет диспетчерский пункт на ул. Долгополова и 107 остановочных муниципальных павильонов для модернизации.

«Всего будут оснащены 350 остановочных комплексов. Предварительная сумма вложений — 1,2 млрд рублей. “Умные остановки”, в частности, предусматривают бесплатный WI-FI, возможность заказа такси и бронирования гостиниц, кнопки экстренного вызова», — отметил Валерий Лунев.

После заседания комиссии Сергей Миронов сообщил журналистам, что данная концессия — первый шаг к модернизации всех остановок в городе. «Эти 350 остановок больше всего привязаны к маршрутам клиентских групп FIFA и будут установлены к маю 2018 года. Следующий шаг — модернизация еще 350, может 500. Перед администрацией города стоит задача все 2,2 тысячи остановок привести в должный вид», — добавил он.

Он также отметил, что, если решение о концессии на сентябрьском заседании Думы Нижнего Новгорода поддержат депутаты — в течение месяца планируется объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения. «Интерес концессионера в том, чтобы использовать данные остановки в течение семи лет в формате рекламной поверхности», — отметил Сергей Миронов.

Ранее нижегородская администрация обещала возобновить работу электронных табло на остановках общественного транспорта.

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