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21:32 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко отдал поручения к Евроиграм-2019 по пиву, СМИ и безопасности

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вовремя сдать все объекты спортивной инфраструктуры к предстоящим II Европейским играм, которые пройдут в Минске в 2019 году, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Минск получил право провести Евроигры в прошлом году на заседании Генеральной ассамблеи ЕОК. На прошлой неделе был подписан контракт на проведение спортивного мероприятия. Согласно документу в программу Евроигр включены 15 видов спорта, состязания пройдут на крупнейших столичных спортивных площадках, среди которых «Минск-Арена», стадион «Динамо» и другие. В четверг Лукашенко на расширенном заседании Исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) обсудил со спортсменами, чиновниками и функционерами основные направления подготовки и проведения II Европейских игр.

Все объекты сдать вовремя

В ходе беседы глава государства обратил внимание на отставание в подготовке спортивной инфраструктуры и других объектов. «Какие проблемы, например, мешают ввести в эксплуатацию минский стадион “Динамо” в 2017 году, как это предусмотрено соответствующим решением Президента? Все прекрасно понимают, что нам нужно его еще протестировать с точки зрения легкоатлетических соревнований, отработать церемонии открытия и закрытия Игр», — сказал он.

По словам президента, правительство внесло предложение о переносе окончания реконструкции спортивно-стрелкового комплекса в Уручье на конец 2018 года. Лукашенко дал понять, что «никаких предложений на мое имя о переносе сроков быть не может». Глава государства заявил, что все должно быть сделано в сроки.

Кроме того, Лукашенко распорядился привести столицу в порядок, чтобы в городе не было ни одного долгостроя. «Никаких заборов, которые закрывают эти стройки, быть не должно. Напрягайте всех», — сказал он.

Пиво — только белорусское

Участники соревнований будут проживать в олимпийской деревне на базе студенческого городка в микрорайоне Малиновка. По словам главы государства, объект должен иметь достойный вид.

Касаясь питания, президент заявил, что все продукты должны быть белорусского производства. «Не дай бог я опять начну вмешиваться и делать замечания, что пиво должно быть белорусское, что картошка должна быть белорусская, потому что в мире лучшей нет. Молочные продукты, которыми мы полмира обеспечиваем…», — пояснил белорусский лидер.

Отдельно он обратил внимание на цены, которые надо контролировать. По мнению, Лукашенко «по ценам надо быть очень аккуратными».

Спортивные результаты

«Надеюсь, нам не придется дома краснеть за выступления белорусов», — сказал Лукашенко добавив, что сейчас в отдельных видах спорта белорусы показывают неприемлемые результаты.

В этой связи он вспомнил неудовлетворительные результаты национальной сборной по футболу, выступление минского «Динамо» в КХЛ, а также борьбу белорусов на прошедших чемпионатах мира по легкой атлетике, художественной гимнастике и дзюдо. «На что деньги тратим?» — задал риторический вопрос Лукашенко.

«У вас есть время для того, чтобы перестроиться, поменять тренеров, если нужно. Если хотите что-то завоевать в спорте, надо быть на голову выше других. Все должны быть безоговорочными лидерами. Спрос с руководителей федераций будет жесточайшим», — продолжил президент.

Лукашенко сказал, что за деньгами к государству нужно идти, если будет перспективный тренер и спортсмен. Но за выделенные деньги будут спрашивать результат.

Лукашенко обратил внимание министра спорта Александра Шамко на то, что уже в будущем году надо опираться на результаты атлетов, которые смогут завоевать награды на Евроиграх в 2019 году. «Если эти спортсмены в следующем году ничего не покажут, то в 2019 и опираться будет не на кого», — сказал он.

«Кроме того, ЕОК нам обещал, что Европейские игры 2019 года будут отборочными к Олимпиаде 2020 года в Токио. Что сделано в этом плане?» — задал вопрос президент.

СМИ должны работать лучше

Лукашенко выразил недовольство работай белорусских СМИ. Он уверен, что информационную работу по ряду направлений необходимо усилить. «Я уже говорил о том, что СМИ работают отвратительно плохо. А работать умеют», — сказал глава государства.

В качестве образца он привел работу СМИ во время уборочной кампании.

Он поручил работать с такими крупными международными каналами, как Eurosport и Euronews, чтобы и там была информация о предстоящих играх в Беларуси.

Лукашенко отметил, что Европейские игры в Баку в 2015 году смотрели в 145 странах, но у Беларуси есть шансы превысить этот показатель «в связи с тем, что страна в последнее время прозвучала в мире».

Туризм и безопасность

Отдельно глава государства остановился на вопросах безопасности: как показывает международная обстановка, сегодня это одна из ключевых проблем. «Мы не должны допустить и тени сомнения в надежности Беларуси. Самое главное здесь — не самоуспокаиваться», — подчеркнул президент.

У Беларуси, по мнению Лукашекнко, хватает недоброжелателей. Он заметил, что нельзя допустить того, что происходит в соседних странах и Западной Европе. «Главное на Играх — спортивные соревнования и праздничная атмосфера для наших сограждан и особенно гостей. Они должны, получив благоприятные, хорошие впечатления о стране, о столице, с такими впечатлениями и вернуться домой», — сказал белорусский лидер.

Туристическая отрасль, заявил Лукашенко, должна выиграть от проведения Евроигр. Для этого Беларусь снова прибегнет к либерализации визового, как это было во время Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. «Надо с россиянами договориться о решении вопроса взаимного признания виз и обо всем, что из этого вытекает», — поручил он.

Кроме того, белорусская «армия дипломатических работников» должна сыграть важную роль в проведении Евроигр.

В завершение Лукашенко подчеркнул, что предстоящие Евроигры это шанс не только встряхнуть страну, народное хозяйство. По словам президента, соревнования такого масштаба помогут качественно продвинуться в технологиях, образовании и компетенциях наших специалистов. «Все, что мы сделаем, все, чему научимся, пригодится нам и, главное, нашим детям», — сказал он и добавил, что Евроигры еще больше должны консолидировать нацию.

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 Лукашенко отдал поручения к Евроиграм-2019 по пиву, СМИ и безопасности
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