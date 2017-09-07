Лукашенко отдал поручения к Евроиграм-2019 по пиву, СМИ и безопасности

Минск получил право провести Евроигры в прошлом году на заседании Генеральной ассамблеи ЕОК. На прошлой неделе был подписан контракт на проведение спортивного мероприятия. Согласно документу в программу Евроигр включены 15 видов спорта, состязания пройдут на крупнейших столичных спортивных площадках, среди которых «Минск-Арена», стадион «Динамо» и другие. В четверг Лукашенко на расширенном заседании Исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) обсудил со спортсменами, чиновниками и функционерами основные направления подготовки и проведения II Европейских игр.
Все объекты сдать вовремя
В ходе беседы глава государства обратил внимание на отставание в подготовке спортивной инфраструктуры и других объектов. «Какие проблемы, например, мешают ввести в эксплуатацию минский стадион “Динамо” в 2017 году, как это предусмотрено соответствующим решением Президента? Все прекрасно понимают, что нам нужно его еще протестировать с точки зрения легкоатлетических соревнований, отработать церемонии открытия и закрытия Игр», — сказал он.
По словам президента, правительство внесло предложение о переносе окончания реконструкции спортивно-стрелкового комплекса в Уручье на конец 2018 года. Лукашенко дал понять, что «никаких предложений на мое имя о переносе сроков быть не может». Глава государства заявил, что все должно быть сделано в сроки.
Кроме того, Лукашенко распорядился привести столицу в порядок, чтобы в городе не было ни одного долгостроя. «Никаких заборов, которые закрывают эти стройки, быть не должно. Напрягайте всех», — сказал он.
Пиво — только белорусское
Участники соревнований будут проживать в олимпийской деревне на базе студенческого городка в микрорайоне Малиновка. По словам главы государства, объект должен иметь достойный вид.
Касаясь питания, президент заявил, что все продукты должны быть белорусского производства. «Не дай бог я опять начну вмешиваться и делать замечания, что пиво должно быть белорусское, что картошка должна быть белорусская, потому что в мире лучшей нет. Молочные продукты, которыми мы полмира обеспечиваем…», — пояснил белорусский лидер.
Отдельно он обратил внимание на цены, которые надо контролировать. По мнению, Лукашенко «по ценам надо быть очень аккуратными».
«Надеюсь, нам не придется дома краснеть за выступления белорусов», — сказал Лукашенко добавив, что сейчас в отдельных видах спорта белорусы показывают неприемлемые результаты.
В этой связи он вспомнил неудовлетворительные результаты национальной сборной по футболу, выступление минского «Динамо» в КХЛ, а также борьбу белорусов на прошедших чемпионатах мира по легкой атлетике, художественной гимнастике и дзюдо. «На что деньги тратим?» — задал риторический вопрос Лукашенко.
«У вас есть время для того, чтобы перестроиться, поменять тренеров, если нужно. Если хотите что-то завоевать в спорте, надо быть на голову выше других. Все должны быть безоговорочными лидерами. Спрос с руководителей федераций будет жесточайшим», — продолжил президент.
Лукашенко сказал, что за деньгами к государству нужно идти, если будет перспективный тренер и спортсмен. Но за выделенные деньги будут спрашивать результат.
Лукашенко обратил внимание министра спорта Александра Шамко на то, что уже в будущем году надо опираться на результаты атлетов, которые смогут завоевать награды на Евроиграх в 2019 году. «Если эти спортсмены в следующем году ничего не покажут, то в 2019 и опираться будет не на кого», — сказал он.
«Кроме того, ЕОК нам обещал, что Европейские игры 2019 года будут отборочными к Олимпиаде 2020 года в Токио. Что сделано в этом плане?» — задал вопрос президент.
СМИ должны работать лучше
Лукашенко выразил недовольство работай белорусских СМИ. Он уверен, что информационную работу по ряду направлений необходимо усилить. «Я уже говорил о том, что СМИ работают отвратительно плохо. А работать умеют», — сказал глава государства.
В качестве образца он привел работу СМИ во время уборочной кампании.
Он поручил работать с такими крупными международными каналами, как Eurosport и Euronews, чтобы и там была информация о предстоящих играх в Беларуси.
Лукашенко отметил, что Европейские игры в Баку в 2015 году смотрели в 145 странах, но у Беларуси есть шансы превысить этот показатель «в связи с тем, что страна в последнее время прозвучала в мире».
Отдельно глава государства остановился на вопросах безопасности: как показывает международная обстановка, сегодня это одна из ключевых проблем. «Мы не должны допустить и тени сомнения в надежности Беларуси. Самое главное здесь — не самоуспокаиваться», — подчеркнул президент.
У Беларуси, по мнению Лукашекнко, хватает недоброжелателей. Он заметил, что нельзя допустить того, что происходит в соседних странах и Западной Европе. «Главное на Играх — спортивные соревнования и праздничная атмосфера для наших сограждан и особенно гостей. Они должны, получив благоприятные, хорошие впечатления о стране, о столице, с такими впечатлениями и вернуться домой», — сказал белорусский лидер.
Туристическая отрасль, заявил Лукашенко, должна выиграть от проведения Евроигр. Для этого Беларусь снова прибегнет к либерализации визового, как это было во время Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. «Надо с россиянами договориться о решении вопроса взаимного признания виз и обо всем, что из этого вытекает», — поручил он.
Кроме того, белорусская «армия дипломатических работников» должна сыграть важную роль в проведении Евроигр.
В завершение Лукашенко подчеркнул, что предстоящие Евроигры это шанс не только встряхнуть страну, народное хозяйство. По словам президента, соревнования такого масштаба помогут качественно продвинуться в технологиях, образовании и компетенциях наших специалистов. «Все, что мы сделаем, все, чему научимся, пригодится нам и, главное, нашим детям», — сказал он и добавил, что Евроигры еще больше должны консолидировать нацию.