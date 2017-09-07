Дональд Трамп-младший объяснил причины встречи с адвокатом из России

Источник: Reuters

Трамп-младший пояснил, что его интересовали данные о физическом состоянии Клинтон и ее способности выполнять функции главы государства в случае избрания.

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Сын главы американского государства также пояснил, что встреча была бесполезной.

При этом Трамп-младший еще раз подтвердил, что российские власти не вмешивались в ход прошлогодних президентских выборов в США.

4 августа Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер созвал в Вашингтоне большое жюри для расследования утверждений о «вмешательстве России в выборы».