Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пророческое интервью Собчака 15 лет назад о Крыме и Украине
Названа главная причина смерти во время секса
Московских чиновников заподозрили в хищении 1 млрд руб.
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Украинские морпехи выступили против декоммунизации формы — СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
9Празднование Курбан-байрама
21:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Дональд Трамп-младший объяснил причины встречи с адвокатом из России

Сын президента США Дональд Трамп-младший в ходе закрытых слушаний в Конгрессе заявил, что встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне прошлого года ради получения информации о здоровье кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Трамп-младший пояснил, что его интересовали данные о физическом состоянии Клинтон и ее способности выполнять функции главы государства в случае избрания.

Читайте также
Участник встречи сына Трампа и Весельницкой дал показания
Сын главы американского государства также пояснил, что встреча была бесполезной.

При этом Трамп-младший еще раз подтвердил, что российские власти не вмешивались в ход прошлогодних президентских выборов в США.

4 августа Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер созвал в Вашингтоне большое жюри для расследования утверждений о «вмешательстве России в выборы».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.

Весельницкая: история со мной и Трампом раздута и срежиссирована
Во время загрузки произошла ошибка.
19 июля© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Денис Сергеев.
А что, Наталья Весельницкая проводила медосвидетельствование старушки ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Кремль отреагировал на план Порошенко о миротворцах в Донбассе
На Карибах от урагана «Ирма» пострадали более миллиона человек
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Названа цена «дома Гарри Поттера»
Капсулы Hyperloop Илона Маска побили собственный рекорд скорости
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь