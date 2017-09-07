Госдеп США выразил желание прекратить политику «око за око» в отношениях с Россией

Источник: AP 2017

«Мы уже не раз говорили о том, что наши отношения с Россией находятся в низкой точке — мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшились», — заявила она на брифинге в государственном департаменте.

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«Мы бы не хотели продолжать эту политику “око за око” в дипломатии (между США и Россией — ИФ)», — добавила она.

«Существует слишком много вопросов, в которых мы могли бы, мы хотели бы иметь возможность сотрудничать с Россией, один из таких вопросов — это Сирия, например, где режим прекращения огня длится уже, сколько? Два месяца? Шесть недель? Что-то около того, но мы этому рады», — также сказала Нойерт.