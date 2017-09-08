Путин посетит судостроительный завод во Владивостоке и отправится в Пермь

Источник: РИА Новости

В ходе завершившегося накануне Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин сам сообщил о планах посетить «Звезду», заявив, что создание этого завода — это строительство фактически нового предприятия.

Льготы для звезды

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе одноименного завода консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.

В начале августа глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял о необходимости вернуться к рассмотрению вопроса обеспечения заказами судостроительного комплекса. По его словам, формирование портфеля заказов крупнейшими потребителями морской техники в РФ является проблемным вопросом, и кроме «Роснефти» там никто ничего не заказывает. Тогда же он пригласил Путина посетить предприятие.

В середине марта СМИ писали об обращении Сечина к президенту РФ с просьбой поручить правительству рассмотреть возможность установить льготную ставку в размере 2,5% от кадастровой стоимости для приобретения земельных участков в бывшем ЗАТО «Большой камень», где строится судостроительный комплекс «Звезда». В Кремле тогда эту информацию не комментировали.

Пермь информационная

Как сообщила пресс-служба Кремля, посетив завод Путин отправится в Пермь, где «на площадке предприятия АО “ЭР-Телеком Холдинг” — ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи — ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края».