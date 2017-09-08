Посольство США в Москве возобновило выдачу виз

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт во время брифинга.

«Процесс выдачи виз возобновился 1 сентября. У нас все еще недостаточно консульских сотрудников для этой работы в нашем посольстве, поэтому мы не так быстро обрабатываем заявления на выдачу виз», — цитирует «РИА Новости» представительницу Госдепа.

Напомним, 28 июля российские власти потребовали от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек. В ответ на это Госдепартамент США потребовал закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско и российские торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке.