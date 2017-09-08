Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
Посольство США в Москве возобновило обработку заявок на выдачу виз, приостановленную в связи с сокращением численности американских дипмиссий в России.
Посольство США в Москве возобновило обработку заявок на выдачу виз, приостановленную в связи с сокращением численности американских дипмиссий в России.
Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт во время брифинга.
«Процесс выдачи виз возобновился 1 сентября. У нас все еще недостаточно консульских сотрудников для этой работы в нашем посольстве, поэтому мы не так быстро обрабатываем заявления на выдачу виз», — цитирует «РИА Новости» представительницу Госдепа.
Напомним, 28 июля российские власти потребовали от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек. В ответ на это Госдепартамент США потребовал закрыть генконсульство РФ в
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