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03:10 (мск), источник: VLADNEWS

Адвокаты братьев Пушкаревых обжаловали решение суда

Временно отстраненный от должности глава Владивостока пока остается в СИЗО.

Источник: VLADNEWS

Защита временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева обжаловала последнее решение суда. Об этом сообщил РИА VladNews адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий. «Апелляционная жалоба подана в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда», — сказал адвокат.

Адвокат Андрея Пушкарева — брата Игоря Пушкарева — Владимир Поликарпов также сообщил РИА VladNews, что подал кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда.

Напомним, 17 августа Мосгорсуд оставил экс-директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева под домашним арестом до 30 сентября. Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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