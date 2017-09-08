Адвокаты братьев Пушкаревых обжаловали решение суда
Временно отстраненный от должности глава Владивостока пока остается в СИЗО.
Временно отстраненный от должности глава Владивостока пока остается в СИЗО.
Защита временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева обжаловала последнее решение суда. Об этом сообщил РИА VladNews адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий. «Апелляционная жалоба подана в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда», — сказал адвокат.
Адвокат Андрея Пушкарева — брата Игоря Пушкарева — Владимир Поликарпов также сообщил РИА VladNews, что подал кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда.
Напомним, 17 августа Мосгорсуд оставил
Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.