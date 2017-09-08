Адвокаты братьев Пушкаревых обжаловали решение суда

Источник: VLADNEWS

Защита временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева обжаловала последнее решение суда. Об этом сообщил РИА VladNews адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий. «Апелляционная жалоба подана в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда», — сказал адвокат.

Адвокат Андрея Пушкарева — брата Игоря Пушкарева — Владимир Поликарпов также сообщил РИА VladNews, что подал кассационную жалобу в президиум Мосгорсуда.

Напомним, 17 августа Мосгорсуд оставил экс-директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева под домашним арестом до 30 сентября. Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября.