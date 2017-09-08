Новая система безопасности жизнедеятельности будет создана в Свердловской области

«В течение ближайших пяти лет мы планируем создать новую систему комплексной безопасности жизнедеятельности населения, которая позволит на качественно новом уровне обеспечить должную безопасность и в крупных городах Свердловской области, и в городах- средниках и, конечно, в отдаленных сельских поселениях. В течение пяти лет ежегодно планируется выделять более 1 млрд рублей, это средства из федерального бюджета, регионального, муниципальных образований и бизнес-сообщества», — сказал глава МЧС.

По его словам, новая система безопасности жизнедеятельности населения предусматривает повышение возможностей центра управления в кризисных ситуациях, где будут внедрены новые IT-технологии.