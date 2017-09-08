Трутнев заявил, что недоволен работой с Японией на Дальнем Востоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 сентября, PrimaMedia.

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что недоволен темпами совместной работы по развитию экономики между Японией и Дальним Востоком, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

«На тему того, как оценивают нашу работу по развитию Дальнего Востока совместную… Мне не нравится, мы очень медленно работаем», — цитирует полпреда президента агентство.

По его словам, экономика между регионами не растет.

«Товарооборот между Дальним Востоком и Японией снизился на 11% по шести месяцам года… Надо отвлечься от общих формулировок и просто заняться делом», — сказал Трутнев журналистам.

При этом полпред отметил, что ДФО готов к приходу иностранных инвесторов.

«Но у нас неплохие показатели. Прирост инвестиций — хорошая история», — добавил он.