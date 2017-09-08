Трутнев заявил, что недоволен работой с Японией на Дальнем Востоке
При этом полпред отметил, что ДФО готов к приходу иностранных инвесторов.
При этом полпред отметил, что ДФО готов к приходу иностранных инвесторов.
Владивосток, 8 сентября, PrimaMedia.
Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что недоволен темпами совместной работы по развитию экономики между Японией и Дальним Востоком, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.
«На тему того, как оценивают нашу работу по развитию Дальнего Востока совместную… Мне не нравится, мы очень медленно работаем», — цитирует полпреда президента агентство.
По его словам, экономика между регионами не растет.
«Товарооборот между Дальним Востоком и Японией снизился на 11% по шести месяцам года… Надо отвлечься от общих формулировок и просто заняться делом», — сказал Трутнев журналистам.
При этом полпред отметил, что ДФО готов к приходу иностранных инвесторов.
«Но у нас неплохие показатели. Прирост инвестиций — хорошая история», — добавил он.
«Отметим, что на полях ВЭФ-2017, по сегодняшним подсчетам, заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн рублей, — сказал полпред. При этом, по его словам, сумма не окончательная, так как ряд соглашений был заключен в закрытом формате. Информация по ним будет представлена позже. Тем не менее, уже сейчас понятно, что сумма превышает объем прошлогодних договоренностей. На ВЭФ-2016 насчитали 214 подписанных на форуме соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей.