Глава МЧС обсудил в Екатеринбурге подготовку к ЧМ по футболу

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России региона, минувшей ночью министр прибыл в Екатеринбург, где провел совещание.

Глава МЧС особое внимание обратил на решение вопросов безопасности при подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сегодня в Свердловской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на качественную организацию спортивного мероприятия и обеспечение безопасности его участников и гостей. «Планы, утвержденные МЧС России, которые должны быть реализованы к приему гостей, нами выполняются в полном объеме, согласно графику. Мы выполним все рекомендации МЧС, чтобы людям было уютно, комфортно и безопасно», — отметил глава региона Евгений Куйвашев.

В рамках подготовки к ЧМ в Екатеринбурге завершаются работы по реконструкции спортивных объектов и строительству Центра мониторинга и принятия решений. Он также будет выполнять функции городского Центра управления Чемпионатом и регионального Центра управления пассажирскими перевозками. Одной из составляющих обеспечения безопасности является развитие систем видеонаблюдения. Сегодня в городе установлено около 6 тыс. 600 видеокамер. Ведется подключение локальных систем видеонаблюдения к городской системе видеонаблюдения объектов спорта, мест проживания участников Чемпионата и объектов транспортной инфраструктуры.

Планируется, что во время проведения спортивного мероприятия помощь участникам и гостям будут оказывать более 2,5 тыс. волонтеров, подготовка которых уже началась.

Глава МЧС России отметил, что вся инфраструктура, особенно фанзона и места проживания участников и болельщиков, должны быть подготовлены на самом высоком уровне, пристальное внимание необходимо уделить безопасности тех людей, которые приедут и будут проживать в частном секторе. Это современный тренд, особенно у молодежи, — отметил министр.