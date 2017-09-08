Детский игровой фильм про Владимира Путина сняли в Ангарске
Хронометраж ленты состоит из серии новелл под названием «Большой, любимый, дорогой».
Хронометраж ленты состоит из серии новелл под названием «Большой, любимый, дорогой».
Детская киностудия «Десятая муза» сняла игровой фильм из серии киноновелл под объединяющим заголовком «Большой, любимый, дорогой», посвященный президенту России Владимиру Путину. Короткометражный фильм рассчитан на детскую зрительскую аудиторию и напоминает о важности таких личных качеств, как честность, отзывчивость, доброта и самоотверженность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт киностудии в социальной сети в «ВКонтакте».
Все роли в фильме исполняли актеры Киностудии «Десятая Муза» — школьники и детки дошкольного возраста из Ангарска, самому старшему из которых 15 лет, а самому маленькому 3 года.
«Во время съемок было задействовано более 15-ти локаций, использовано более 300 единиц костюмов и реквизита. Над фильмом работали одни из самых лучших кинематографистов Иркутской области: режиссер/оператор — Василий Медведев, Оператор — Алекс Кампос, сценарист/звукорежиссер — Геннадий Кузнецов», — указано в сообщении.
Премьера игрового фильма состоится в кинотеатре «Родина» в Ангарске в 10.00 26 августа.