Детский игровой фильм про Владимира Путина сняли в Ангарске

Источник: IrkutskMedia.ru

Детская киностудия «Десятая муза» сняла игровой фильм из серии киноновелл под объединяющим заголовком «Большой, любимый, дорогой», посвященный президенту России Владимиру Путину. Короткометражный фильм рассчитан на детскую зрительскую аудиторию и напоминает о важности таких личных качеств, как честность, отзывчивость, доброта и самоотверженность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт киностудии в социальной сети в «ВКонтакте».

Все роли в фильме исполняли актеры Киностудии «Десятая Муза» — школьники и детки дошкольного возраста из Ангарска, самому старшему из которых 15 лет, а самому маленькому 3 года.

«Во время съемок было задействовано более 15-ти локаций, использовано более 300 единиц костюмов и реквизита. Над фильмом работали одни из самых лучших кинематографистов Иркутской области: режиссер/оператор — Василий Медведев, Оператор — Алекс Кампос, сценарист/звукорежиссер — Геннадий Кузнецов», — указано в сообщении.