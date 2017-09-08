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06:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Детский игровой фильм про Владимира Путина сняли в Ангарске

Хронометраж ленты состоит из серии новелл под названием «Большой, любимый, дорогой».

Источник: IrkutskMedia.ru

Детская киностудия «Десятая муза» сняла игровой фильм из серии киноновелл под объединяющим заголовком «Большой, любимый, дорогой», посвященный президенту России Владимиру Путину. Короткометражный фильм рассчитан на детскую зрительскую аудиторию и напоминает о важности таких личных качеств, как честность, отзывчивость, доброта и самоотверженность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на аккаунт киностудии в социальной сети в «ВКонтакте».

Все роли в фильме исполняли актеры Киностудии «Десятая Муза» — школьники и детки дошкольного возраста из Ангарска, самому старшему из которых 15 лет, а самому маленькому 3 года.

«Во время съемок было задействовано более 15-ти локаций, использовано более 300 единиц костюмов и реквизита. Над фильмом работали одни из самых лучших кинематографистов Иркутской области: режиссер/оператор — Василий Медведев, Оператор — Алекс Кампос, сценарист/звукорежиссер — Геннадий Кузнецов», — указано в сообщении.

Премьера игрового фильма состоится в кинотеатре «Родина» в Ангарске в 10.00 26 августа.

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