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07:59 (мск), источник: NewsKo

Максим Решетников поздравил городской совет ветеранов Перми с 30-летием

Торжественное мероприятие «Вы-гордость Перми!», посвящённое 30-летию ветеранской организации города, прошло в ДК им. Солдатова. В зале Дворца культуры собрались люди с удивительными судьбами и легендарными биографиями, люди особой закалки.

С юбилеем ветеранскую организацию поздравили врио губернатора Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты Государственной думы, Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской думы и представители общественности.

Максим Решетников поздравил ветеранов с праздником, поблагодарил за плодотворное сотрудничество в деле патриотического воспитания молодёжи и выразил уверенность в его продолжении.

«Я признателен вам за поддержку и участие в жизни нашего общего дома — Пермского края. В том числе, за вашу помощь в деле патриотического воспитания молодёжи. Хочу поблагодарить вас и в вашем лице всех ветеранов края, за совместную работу по разработке новой программы по развитию патриотического воспитания», — отметил Максим Решетников.

В программе патриотического воспитания, созданной с участием ветеранского актива, большое внимание уделяется изучению истории родного края, созданию и развитию школьных музеев. Также важными направлениями программы являются развитие юнармейского движения, привлечение молодёжи к участию в поисковом движении, подготовке кадров, занимающихся патриотическим воспитанием.

«За прошедший учебный год нашей комиссией проведено 278 уроков мужества в 21 учебном заведении района с охватом 5 580 учащихся. Помимо всего мы проводим встречи поколений, работаем с допризывной молодёжью на базе центра образования Индустриального района», — рассказал председатель комиссии по патриотическому воспитанию совета ветеранов Индустриального района Перми, полковник в отставке Виктор Осипов.

Ветеран также отметил, что под присмотром совета ветеранов учащиеся нескольких учебных заведений в качестве волонтёров заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, об одиноких и инвалидах.

Городской совет ветеранов занимается работой по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, проводит мероприятия по организации досуга и социальной поддержки людей старшего поколения. Из рук врио губернатора благодарственные письма за активную общественную деятельность получили председатель городского совета ветеранов Валентина Савкина, председатель совета ветеранов Кировского района Мария Малинина, председатель совета ветеранов Свердловского района Валентина Мудрых, председатель совета ветеранов Дзержинского района Вера Седых.

После торжественной части мероприятие продолжила концертная программа.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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