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07:29 (мск), источник: Восток Медиа

Вячеслав Шпорт подвёл итоги участия делегации края в ВЭФ-2017

По его словам, наступил следующий этап развития региона.

Губернатор Хабаровского края подвёл итоги работы делегации региона на третьем Восточном экономическом форуме, который завершился во Владивостоке. В первую очередь Вячеслав Шпорт отметил результаты заседания президиума Госсовета, где глава региона представил президенту страны доклад о мерах по дальнейшему развитию Дальнего Востока.

«Основная мысль в докладе — необходимо внедрять комплексный подход к развитию регионов. Должно быть предусмотрено всё. В настоящее время на Дальнем Востоке уже многое сделано для инвесторов, но теперь видно, что не хватает кадров. А когда мы их привезём, потребуется социальная инфраструктура — им нужно где-то жить, им надо водить детей в детские сады. Нужно создать комплексные условия для закрепления населения, для привлечения трудовых ресурсов в дальневосточный регион. Президент полностью такой подход поддержал», — отметил Вячеслав Шпорт.

Он уточнил, что в доклад вошли многие из 300 предложений, высказанных инвесторами, общественниками, депутатами, главами других субъектов. В итоге Владимир Путин поставил задачу за месяц подготовить поручения, которые будут приняты в работу федеральными министерствами и ведомствами.

«Проделана титаническая работа, наступил следующий этап развития. Главное — президент последовательно проводит политику приоритезации Дальнего Востока.

Он говорил об этом неоднократно, и проведение президиума Госсовета на ВЭФ — ещё одно доказательство того, что мы не остановились, мы идём дальше, поднимаясь с каждым годом на новый уровень развития", — приводит слова Вячеслава Шпорта пресс-служба правительства Хабаровского края.

Также губернатор рассказал о посещении с Владимиром Путиным новейшего корвета производства Амурского судостроительного завода «Совершенный». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», корабль проекта 20380 построили в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе и спустили на воду в мае 2015 года. В августе 2016-го корабль отправился по воде на приморский завод «Звезда» для окончательной доводки и прохождения испытаний. В конце января 2017 года корвет вышел на ходовые испытания, которые успешно завершились 4 июля. В конце того же месяца он официально встал на вооружение Тихоокеанского флота.

«В этом году мы показали уже военный корвет, сделанный на другом судостроительном заводе, в Комсомольске-на-Амуре. Президент посмотрел все системы вооружения. Спрашивал командира и его заместителей, какие качества показывает корабль. Командование Тихоокеанского флота дало корвету высокую оценку. Моряки довольны, что получили самый современный сейчас боевой корабль на Востоке страны. Это президенту было сказано. Он остался доволен визитом и поручил, чтобы во время эксплуатации моряки не стеснялись вносить предложения, чтобы это было учтено при строительстве новых кораблей. Осмотрев корабль, президент попросил меня передать слова благодарности от него корабелам. И я, когда приеду в Комсомольск, с удовольствием это сделаю», — поделился Вячеслав Шпорт.

Он напомнил, что год назад достижения судостроителей региона на Восточном экономическом форуме наглядно демонстрировал быстроходный глиссер проекта А45−2, построенный в Хабаровске.

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