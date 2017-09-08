Губернатор провел урок истории области для школьников и студентов

Сначала был экскурс в историю родного края. Владимир Городецкий рассказал о значении битвы на реке Ирмень (она произошла в конце XVI века), строительстве Транссиба и железнодорожного моста через Обь, экономическом росте в 20-ых годах прошлого столетия, появлении первого за Уралом научного центра.
Затем ответил на вопросы юношей и девушек, сообщил о перспективах санатория «Озеро Карачи». Здравница получит деньги из федерального бюджета. Губернатор рассказал о внедрении инновационных технологий, а также о проблемах оказания медицинской помощи.
— Если в городе все доступно и есть высокие технологии, то в отдаленных селах Новосибирской области ситуация обстоит хуже. Сложности там возникают даже с первичной медицинской помощью. В этом году построим 26 фельдшерско-акушерских пунктов вместе с жильем, а за три года — 75, чтобы молодые специалисты приезжали работать в село, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.