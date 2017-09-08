Губернатор провел урок истории области для школьников и студентов

Сначала был экскурс в историю родного края. Владимир Городецкий рассказал о значении битвы на реке Ирмень (она произошла в конце XVI века), строительстве Транссиба и железнодорожного моста через Обь, экономическом росте в 20-ых годах прошлого столетия, появлении первого за Уралом научного центра.

Затем ответил на вопросы юношей и девушек, сообщил о перспективах санатория «Озеро Карачи». Здравница получит деньги из федерального бюджета. Губернатор рассказал о внедрении инновационных технологий, а также о проблемах оказания медицинской помощи.