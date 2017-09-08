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08:04 (мск), источник: VN.ru

Губернатор провел урок истории области для школьников и студентов

С молодыми людьми — на равных, уважительно, как с министрами или главами районных администраций. Губернатор Новосибирской области седьмого сентября провел классный час для школьников и студентов.

Сначала был экскурс в историю родного края. Владимир Городецкий рассказал о значении битвы на реке Ирмень (она произошла в конце XVI века), строительстве Транссиба и железнодорожного моста через Обь, экономическом росте в 20-ых годах прошлого столетия, появлении первого за Уралом научного центра.

Затем ответил на вопросы юношей и девушек, сообщил о перспективах санатория «Озеро Карачи». Здравница получит деньги из федерального бюджета. Губернатор рассказал о внедрении инновационных технологий, а также о проблемах оказания медицинской помощи.

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— Если в городе все доступно и есть высокие технологии, то в отдаленных селах Новосибирской области ситуация обстоит хуже. Сложности там возникают даже с первичной медицинской помощью. В этом году построим 26 фельдшерско-акушерских пунктов вместе с жильем, а за три года — 75, чтобы молодые специалисты приезжали работать в село, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

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