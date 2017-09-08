Аксенов назвал список запрещенных строек в Крыму «полной чушью»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что существующий список незаконные строек, который носит условное название «Стоп самострой», является «полной чушью», передает Крыминформ.

Аксенов уточнил, что список необходимо кардинально пересмотреть в течение недели. Он добавил, что всего 15% объектов, которые попали в список, заслуживают внимания. Глава Крыма сказал, что в список вошли частные дома, магазины и автостанция, которые, на самом деле, никому не мешали.

«Могу отметить, что никто из должностных лиц, которые предоставили объекты в этот список, не имеет представления, что происходит на территории. Полная чушь в этом списке объектов. Если кто в этом не уверен, могу лично встретиться и показать», — подчеркнул Аксёнов.

Он заявил, что проблемные объекты, в свою очередь, остались вне списка.