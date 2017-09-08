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10:07 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов назвал список запрещенных строек в Крыму «полной чушью»

Глава Крыма заявил, что список «Стоп самострой» необходимо пересмотреть в течение недели.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что существующий список незаконные строек, который носит условное название «Стоп самострой», является «полной чушью», передает Крыминформ.

Аксенов уточнил, что список необходимо кардинально пересмотреть в течение недели. Он добавил, что всего 15% объектов, которые попали в список, заслуживают внимания. Глава Крыма сказал, что в список вошли частные дома, магазины и автостанция, которые, на самом деле, никому не мешали.

«Могу отметить, что никто из должностных лиц, которые предоставили объекты в этот список, не имеет представления, что происходит на территории. Полная чушь в этом списке объектов. Если кто в этом не уверен, могу лично встретиться и показать», — подчеркнул Аксёнов.

Он заявил, что проблемные объекты, в свою очередь, остались вне списка.

Напомним, что список «Стоп самострой» был составлен в конце апреля текущего года. Он включает 473 строения.

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