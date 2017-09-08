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07:35 (мск), источник: Tengrinews

Мажилисмен предлагает наказывать за манипуляции с курсом тенге

Депутат, член комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов предлагает наказывать за манипуляции с курсом тенге, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Мажилисмен прокомментировал ситуацию на валютном рынке отмечая, что на нем происходит манипулирование.

«По заявлениям Национального банка республики, Министерства финансов и миннацэкономики обменный курс тенге формируется под воздействием фундаментальных факторов, таких как цена на нефть, курс российского рубля, состояние экономики и так далее. Одновременно, мы в настоящее время наблюдаем на валютном рынке иную ситуацию. Мы являемся свидетелями “всплеска” курса тенге за которыми нет макроэкономических причин. И многие граждане Казахстан сегодня задаются вопросом, “что это такое?”. При стабильной цене на нефть, укреплении российского рубля, улучшении экономических показателей Казахстана, курс тенге вопреки всему подвергается резким колебаниям», — делится наблюдениями Аманжан Жамалов.

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«Я думаю, что, хотя стоимость тенге формируется на основе спроса и предложения на валютном рынке, большую роль в его формировании на сегодняшний день играет очень небольшой размер нашего внутреннего валютного рынка. Например, в июне этого года для корректировки курса тенге Нацбанку было достаточно выставить на продажу всего 101 миллион долларов, а в августе 70 миллионов долларов, чтобы выровнять этот курс. То есть, выходит, что участие на рынке некоторых крупных игроков и их сговор может привести к колебаниям курса тенге, что позволяет заработать огромные “барыши” на спекуляции на курсовой разнице», — выразил мнение мажилисмен.

Аманжан Жамалов привел пример, отмечая, что 31 августа этого года объем торгов на утренней сессии по доллару США на KASE составил 120 миллионов долларов, на дневной сессии — 296 миллионов долларов.

«Курс тенге в обменниках ослаб с 335 тенге до 340 тенге за один доллар. При этом цена на нефть в этот же период выросла на 3,8 процента, а курс российского рубля практически не менялся. Кстати “бычий тренд” на подтягивание курса до 340 тенге за один доллар продолжался последние две недели. Может быть Нацбанку стоит разобраться, кто за этим стоит и кому это выгодно?», — задался вопросом Аманжан Жамалов.

Он отметил, что в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за антиконкурентные соглашения субъектов рынка и незаконное использование инсайдерской информации.

«Однако данные статьи КоАП не позволяют привлекать к ответственности при манипуляциях на валютном рынке. В связи с этим, считаю, что Нацбанку необходимо предусмотреть ответственность в виде крупных штрафов за согласованные действия на валютном рынке в целях манипулирования курсом тенге и извлечения прибыли. Кроме того, ответственность в обязательном порядке должны нести и различного рода финансовые аналитики и эксперты за распространение заведомо ложных сведений о курсе тенге и состоянии валютного рынка», — заявил мажилисмен.

Отметим, ранее Жамалов прокомментировал слухи о возможной девальвации.

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