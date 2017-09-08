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07:39 (мск), источник: "Российская газета"

Путин проследит за выпуском судов на верфи «Звезда» в Приморье

Лично проследить за реализацией плана по строительству средне- и крупнотоннажных судов на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне пообещал президент РФ Владимир Путин. Он посетил предприятие в пятницу.

Источник: AP 2017

— Я знаю, что уже утвержден перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен. И не просто рассчитываю, а внимательно буду за этим следить, потому что это одно из ключевых условий успешной работы предприятия, — приводит РИА Новости слова Путина.

Президент добавил, что нефтяные компании должны увеличить число заказов на верфи, ведь ее потенциал позволяет строить большее количество судов.

Он похвалил работников «Звезды», отметив, что почти все работы идут по плану.

Справка «РГ»

Церемония запуска первой очереди судостроительного комплекса «Звезда’в приморском городе Большой Камень состоялась в сентябре 2016 года. Проект реализуют в три этапа. На первом предполагается строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. На втором этапе в эксплуатацию введут сухой док и производственные цеха полного цикла. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники.

СК «Звезда» станет выпускать суда водоизмещением до 350 тысяч тонн и суда ледового класса, элементы морских платформ и другие виды морской техники.

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