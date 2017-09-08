Борис Дубровский поздравил сотрудников СК Челябинской области

«Поздравляю вас с юбилейной датой, — отметил глава региона. — По долгу службы вы имеете дело с наиболее резонансными, сложными преступлениями, поэтому естественно, что к вашей работе приковано пристальное внимание общественности. Качественное следствие позволяет гражданам рассчитывать на справедливое судебное решение. По этим позициям люди судят о способности государства защитить их конституционные права. Желаю вам дальнейшей успешной службы».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, Борис Дубровский вручил почетные грамоты заместителю руководителя следственного управления Юрию Федотову и руководителю третьего отдела по расследованию особо важных преступлений Евгению Мишарину.

Напомним, десять лет назад был создан независимый государственный орган, который осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизводства и подчиняется Президенту РФ. Создание обособленной структуры было продиктовано требованиями времени и общественными процессами, происходящими в стране. Сотрудники Следственного комитета уполномочены вести следствие по наиболее сложным уголовным делам, расследование которых имеет особо важное значение для укрепления законности, справедливости и защиты прав граждан.

За период существования управления по Челябинской области было рассмотрено более 300 тысяч сообщений о преступлениях, в производстве находилось свыше 50 тысяч уголовных дел, в суды для рассмотрения было направлено свыше 30 тысяч уголовных дел. К уголовной ответственности было привлечено 26 тысяч граждан.