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07:49 (мск), источник: Om1.ru

На выборах в Омске будут предприняты беспрецедентные меры безопасности

Избирательные участки будут обследоваться кинологами на предмет взрывчатых и ядовитых веществ, а в день голосования в городе будут дежурить почти две тысячи силовиков.

Омск активно готовится к проведению выборов в Горсовет. В воскресенье, 10 сентября, жителям города предстоит выбрать 40 депутатов, которые, в свою очередь, затем выберут нового мэра.

В настоящий момент в городе уже открыты территориальные избирательные участки, на которых голосуют те омичи, которые решили исполнить свой гражданский долг досрочно.

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Особая нагрузка сейчас ложится не только на горизбирком, но и на силовые структуры. За двое суток до основного голосования в городе предстоит обследовать все избирательные участки и проверить помещения на предмет опасных веществ. Причем, как выяснилось, это уже вторая волна проверок помещений.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов:

 — В течение двух дней, 8 и 9 сентября, сотрудники полиции совместно с представителями избирательных комиссий и сотрудниками управления МЧС России по Омской области проведут повторное обследование всех избирательных участков и прилегающей территории на предмет обнаружения подозрительных предметов.

Обследование помещений будет проводиться с использованием служебных собак, после чего все избирательные участки будут взяты под круглосуточную охрану.

Всего в день выборов 10 сентября безопасность омичей будут обеспечивать 1500 сотрудников полиции, а также более 300 сотрудников Росгвардии. Кроме того, на избирательных участках и подходах к ним будут дежурить и сотрудники частных охранных предприятий.

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