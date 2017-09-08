Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Россия стала «повелителем ураганов» и обрушилась на США - СМИ
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: эксперт заявил, что США не будут защищать Украину и Латвию
СМИ: в Киеве о готовности ДНР и ЛНР идти на Ростов
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
«Уже двое суток» — СМИ о конфликте морпехов с новой реформой ВСУ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
14День знаний в российских школах
09:36 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Финансисты укрепляют экономический потенциал России»

В пятницу, 8 сентября, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником.

Источник: Volga News

«Финансовая стабильность в сегодняшнем мире играет важную роль в решении вопросов социально-экономического развития страны, защиты ее национальных интересов, в обеспечении доступности денежных ресурсов для предприятий и граждан», — говорится в поздравлении.

По словам главы региона, деятельность работников государственных финансовых служб, банковских служащих, сотрудников финансовых и инвестиционных компаний, направленная на эффективное управление финансами и повышение прозрачности расходов, помогает создавать необходимые условия для дальнейшего укрепления экономического потенциала России и ее регионов, выполнения социальных обязательств государства перед людьми.

«Финансисты Самарской области всегда отличались высочайшим профессионализмом, ответственностью и скрупулезностью в работе, умением оперативно осваивать самые современные банковские технологии и финансовые инструменты», — подчеркнул руководитель области.

Он выразил уверенность, что своим трудом работники финансовой сферы и впредь будут способствовать сохранению надежности финансовой системы губернии, улучшению инвестиционного климата в нашем регионе, позитивным изменениям в жизни людей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кольцо на Ракитовской развязке откроют 8 сентября
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов в обход санкций
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь