Николай Меркушкин: «Финансисты укрепляют экономический потенциал России»
В пятницу, 8 сентября, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником.
В пятницу, 8 сентября, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником.
«Финансовая стабильность в сегодняшнем мире играет важную роль в решении вопросов
По словам главы региона, деятельность работников государственных финансовых служб, банковских служащих, сотрудников финансовых и инвестиционных компаний, направленная на эффективное управление финансами и повышение прозрачности расходов, помогает создавать необходимые условия для дальнейшего укрепления экономического потенциала России и ее регионов, выполнения социальных обязательств государства перед людьми.
«Финансисты Самарской области всегда отличались высочайшим профессионализмом, ответственностью и скрупулезностью в работе, умением оперативно осваивать самые современные банковские технологии и финансовые инструменты», — подчеркнул руководитель области.
Он выразил уверенность, что своим трудом работники финансовой сферы и впредь будут способствовать сохранению надежности финансовой системы губернии, улучшению инвестиционного климата в нашем регионе, позитивным изменениям в жизни людей.