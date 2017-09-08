Николай Меркушкин: «Финансисты укрепляют экономический потенциал России»

Источник: Volga News

«Финансовая стабильность в сегодняшнем мире играет важную роль в решении вопросов социально-экономического развития страны, защиты ее национальных интересов, в обеспечении доступности денежных ресурсов для предприятий и граждан», — говорится в поздравлении.

По словам главы региона, деятельность работников государственных финансовых служб, банковских служащих, сотрудников финансовых и инвестиционных компаний, направленная на эффективное управление финансами и повышение прозрачности расходов, помогает создавать необходимые условия для дальнейшего укрепления экономического потенциала России и ее регионов, выполнения социальных обязательств государства перед людьми.

«Финансисты Самарской области всегда отличались высочайшим профессионализмом, ответственностью и скрупулезностью в работе, умением оперативно осваивать самые современные банковские технологии и финансовые инструменты», — подчеркнул руководитель области.