Лукашенко 11—12 сентября совершит официальный визит в Индию
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Глава государства проведет переговоры и ряд официальных встреч с руководством этой страны, в том числе с Президентом Рамом Натхом Ковиндом и
На переговорах планируется обсудить и взаимодействие Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новые возможности для инвестиционного сотрудничества. Стороны также обменяются взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня.
Одновременно с визитом Александра Лукашенко в