Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: эксперт заявил, что США не будут защищать Украину и Латвию
СМИ: в Киеве о готовности ДНР и ЛНР идти на Ростов
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
«Уже двое суток» — СМИ о конфликте морпехов с новой реформой ВСУ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
17Королевская катастрофа
08:42 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко 11—12 сентября совершит официальный визит в Индию

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 11—12 сентября совершит официальный визит в Республику Индия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Глава государства проведет переговоры и ряд официальных встреч с руководством этой страны, в том числе с Президентом Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди. Будет обсуждаться развитие белорусско-индийского сотрудничества, главным образом в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме.

На переговорах планируется обсудить и взаимодействие Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новые возможности для инвестиционного сотрудничества. Стороны также обменяются взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня.

Одновременно с визитом Александра Лукашенко в Нью-Дели состоится Индийско-белорусский бизнес-форум, на котором пройдут переговоры между представителями деловых кругов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября 2017 года
После сильнейшей вспышки на Солнце прогнозируется магнитная буря
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Российские самолеты уничтожили в Сирии «министра войны» ИГ
Туристам посоветовали отложить поездку в Доминикану из-за стихии
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов в обход санкций
Угроза цунами возникла после мощного землетрясения около Мексики
Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь