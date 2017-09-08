Владимир Путин заложил новые суда на верфи в Приморье

Источник: Восток Медиа

Президент России Владимир Путин продолжает визит в Приморский край. После Восточного экономического форума он отправился на вертолёте в город Большой Камень, на судостроительный завод «Звезда», сообщает с места событий корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 8 сентября, глава государства Владимир Путин посетил судоверфь «Звезда», которая сейчас строится в Большом Камне. Там он вместе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным заложил четыре судна. Речь идёт о многоцелевых судах снабжения ледового класса, построенных по заказу «Роснефти». Названия у них громкие: «Владимир Мономах», «Катерина Великая», «Святая Мария» и «Александр Невский».

Торжественная церемония закладки произошла на территории тяжёлого достроечного стапеля (помост для постройки судов — прим. ред.) «Звезды». Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представитель верфи, данная строительная площадка является уникальной в своём роде: «У нас новейшее оборудование — всё куплено в течение полугода. Например, здесь установлен самый большой по совокупности высоты и грузоподъёмности кран в России — “Голиаф”. Этот стапель — самый крупный в стране. Да и сама верфь, когда её достроят, станет самой большой».

Ориентировочно «Звезду» достроят к 2024 году. К этому моменту верфь обзаведётся вторым стапелем и самым большим в России сухим доком. Всё это строится с прицелом на создание крупнотоннажного флота. В первую очередь, речь идёт о танкерах и элементах буровых платформ. Именно этим объясняется активное участие в проекте «Роснефти». Предполагается, что детища приморской судоверфи помогут в освоении арктического шельфа.

Президент Путин отметил, что перспективный план загрузки верфи до 2035 года уже готов. Так что без работы предприятие явно не останется. «Сейчас важно как можно быстрее подойти к решению главной стратегической задачи — созданию полноценной линейки средних и крупнотоннажных судов, а также морской техники. Я рассчитываю, что план выполнят. Будем за этим следить», — сообщил он.