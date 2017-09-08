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08:28 (мск), источник: ИА REGNUM

Бывшему вице-губернатору Приморья продлили арест до 2018 года

Евгения Вишнякова подозревают в превышении должностных полномочий.

Источник: AP 2017

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест бывшему вице-губернатору Приморского края Евгению Вишнякову, подозреваемому в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение оставить за решёткой бывшего заместителя губернатора Приморского края Владимира Миклушевского вплоть до 10 января 2018 года. Не исключено, что защита Вишнякова, который отрицает вину, подаст апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Вишняков был задержан в июле 2017 года по подозрению в превышении полномочий при газификации микрорайона Радужный в Уссурийске. По делу также проходит мэр Уссурийска Евгений Корж. После ареста Вишняков подал в отставку, Корж отпущен под подписку о невыезде.

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