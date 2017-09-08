Бывшему вице-губернатору Приморья продлили арест до 2018 года

Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение оставить за решёткой бывшего заместителя губернатора Приморского края Владимира Миклушевского вплоть до 10 января 2018 года. Не исключено, что защита Вишнякова, который отрицает вину, подаст апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Вишняков был задержан в июле 2017 года по подозрению в превышении полномочий при газификации микрорайона Радужный в Уссурийске. По делу также проходит мэр Уссурийска Евгений Корж. После ареста Вишняков подал в отставку, Корж отпущен под подписку о невыезде.