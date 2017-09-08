СМИ: КНДР зарабатывает иностранную валюту в обход санкций СБ ООН
C конца 2016 года КНДР заработала $270 млн, продавая Китаю запрещенные к экспорту уголь, железную руду и цинк, а также начав поставки сырья в Малайзию и Вьетнам, сообщает радио KBS.
C конца 2016 года КНДР заработала $270 млн, продавая Китаю запрещенные к экспорту уголь, железную руду и цинк, а также начав поставки сырья в Малайзию и Вьетнам, сообщает радио KBS.
СЕУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. КНДР заработала сотни миллионов долларов в обход санкций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило в пятницу международное радио KBS. Авторы программы ссылаются на доклад экспертов, действующих при комитете Совбеза по санкциям в отношении Пхеньяна.
По данным KBS, в документе «указывается на слабую эффективность резолюций
Кроме того, по сведениям KBS, ряд банков, созданных и управляемых китайскими компаниями, принадлежит КНДР.
Во внешнеполитических кругах считают, что данный доклад может оказать значительное влияние на результаты голосования по проекту новой санкционной резолюции, которую США продвигают в СБ ООН, отмечает международное радио.
КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном.