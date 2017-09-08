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09:19 (мск), источник: РИА Новости

Под Волгоградом по учебной тревоге подняли свыше тысячи мотострелков ЮВО

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Более тысячи военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области поднято по учебной тревоге для проверки боеготовности, рассказал журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Источник: РИА Новости

«В ходе тренировки военнослужащие соединения отработают нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша, загрузке запасов материальных средств, а также по выходу и совершению маршей в районы сосредоточения», — сказал он.

Военнослужащие на штатной технике совершат марш на полигон Прудбой в Волгоградской области, где отработают необходимые нормативы. Во время выдвижения бойцы отразят нападение авиации «противника», проберутся через «зараженные» участки местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

В учениях принимают участие более 1 тысячи военнослужащих и около 300 единиц вооружения и техники, заключил Астафьев.

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