Под Волгоградом по учебной тревоге подняли свыше тысячи мотострелков ЮВО

Источник: РИА Новости

«В ходе тренировки военнослужащие соединения отработают нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша, загрузке запасов материальных средств, а также по выходу и совершению маршей в районы сосредоточения», — сказал он.

Военнослужащие на штатной технике совершат марш на полигон Прудбой в Волгоградской области, где отработают необходимые нормативы. Во время выдвижения бойцы отразят нападение авиации «противника», проберутся через «зараженные» участки местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.