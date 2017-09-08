Очередного оскандалившегося чиновника уволили в Алматинской области
Аким Уйгурского района Алимжан Тохтасунов, который стал героем нескольких скандалов
Аким Уйгурского района Алимжан Тохтасунов, который стал героем нескольких скандалов
Алимжан Тохтасунов был вовлечен в ряд скандалов, которые потрясли жителей района. Так, в мае текущего года в Департамент Агенства госслужбы по Алматинской области поступила диктофонная запись, авторы которого утверждали, что человек, выражающийся нецензурной бранью, никто иной как Алимжан Тохтасунов. Однако, вопреки ожиданиям, аким продолжал работать, хотя в самом департаменте проводились мероприятия по рассмотрению дела в дисциплинарном совете. Пока дело находилось на рассмотрении, в начале августа в СМИ появилась информация, что Алимжан Тохтасунов избил своего водителя. Позже информацию опроверг водитель, который назвал случившееся «недопониманием».
В среду, 6 сентября, исполняющий обязанности акима Алматинской области Лаззат Турлашов в ходе своего рабочего визита в регион, сообщил активу района о назначении нового акима района Шухрата Нурахунова. Как было отмечено на встрече, кандидатура нового акима получила поддержку депутатов на внеочередной сессии районного маслихата. Представив активу района нового акима, Турлашов поблагодарил ранее занимавшего должность акима района Тохтасунова за проделанную работу.