Очередного оскандалившегося чиновника уволили в Алматинской области

Алимжан Тохтасунов был вовлечен в ряд скандалов, которые потрясли жителей района. Так, в мае текущего года в Департамент Агенства госслужбы по Алматинской области поступила диктофонная запись, авторы которого утверждали, что человек, выражающийся нецензурной бранью, никто иной как Алимжан Тохтасунов. Однако, вопреки ожиданиям, аким продолжал работать, хотя в самом департаменте проводились мероприятия по рассмотрению дела в дисциплинарном совете. Пока дело находилось на рассмотрении, в начале августа в СМИ появилась информация, что Алимжан Тохтасунов избил своего водителя. Позже информацию опроверг водитель, который назвал случившееся «недопониманием».