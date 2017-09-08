Российские самолеты уничтожили в Сирии «министра войны» ИГ и «амира Дейр-эз-Зора»

Источник: РИА "Новости"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Около 40 боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России), в том числе четыре ключевых полевых командира, уничтожены российским авиаударом в Сирии в районе города Дейр-эз-Зор, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в министерстве обороны РФ.

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«По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков — четыре влиятельных полевых командира, включая амира Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы “ИГИЛ”», — сказали в военном ведомстве.

«Установлено также, что на совещании находился “министр войны” международной террористической группировки “ИГИЛ” Гулмурод Халимов (экс-командир ОМОН МВД Таджикистана — ИФ), который погиб от смертельного ранения», — заявили в Минобороны.

Российские военные заявили, что авиаудар был нанесен в районе сирийского города Дейр-эз-Зор, который на днях удалось деблокировать сирийским войскам при поддержке ВКС РФ.