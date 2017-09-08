Российские самолеты уничтожили в Сирии «министра войны» ИГ и «амира Дейр-эз-Зора»
По данным Минобороны РФ, всего было ликвидировано около 40 боевиков и подземный командный пункт.
По данным Минобороны РФ, всего было ликвидировано около 40 боевиков и подземный командный пункт.
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Около 40 боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России), в том числе четыре ключевых полевых командира, уничтожены российским авиаударом в Сирии в районе города
«По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков — четыре влиятельных полевых командира, включая амира
«Установлено также, что на совещании находился “министр войны” международной террористической группировки “ИГИЛ” Гулмурод Халимов (экс-командир ОМОН МВД Таджикистана — ИФ), который погиб от смертельного ранения», — заявили в Минобороны.
Российские военные заявили, что авиаудар был нанесен в районе сирийского города
По данным Минобороны РФ, в результате этого удара уничтожен подземный командный пункт, узел связи и около 40 боевиков.