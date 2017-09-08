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09:40 (мск), источник: Sputnik.by

Россия начинает процесс ратификации ТК ЕАЭС, Минск ждет октября

Беларуси предстоит внести много изменений в национальные акты, пока таможня обсуждает грядущие изменения с бизнесом.

Россия начинает процедуру ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, который должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Страны ЕАЭС, за исключением Беларуси, в декабре 2016 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге подписали новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС. Беларусь подписала его позднее, в апреле 2017 года. В апреле же на Совете ЕЭК было принято решение, что страны Союза синхронизируют процедуры ратификации этого документа.

Как сообщается на сайте Кабмина РФ, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о представлении президенту РФ Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанный в г. Москве 11 апреля 2017 года», — говорится в тексте документа.

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В справке к документу говорится, что Таможенный кодекс направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений.

Синхронизировать процессы

В апреле 2017 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил вступление в силу нового Таможенного кодекса стран ЕАЭС с 1 января 2018 года. Изначально планировалось, что кодекс заработает с 1 июля 2017 года.

Синхронизация внутригосударственных процедур позволит ТК ЕАЭС вступить в силу 1 января 2018 года.

Одновременно с кодексом начнут действовать первоочередные решения комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень. Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами.

Беларусь начнет ратификацию только в октябре

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге. На пике нефтегазового спора с Россией Лукашенко отказался ехать на этот саммит.

В феврале 2017 года, во время ежегодной пресс-конференции, Лукашенко объяснил причины и мотивы своего поступка.

«Я не подписал ТК, потому что многое из того, что там есть, не работает. Более того, я поручил отозвать многих наших специалистов, которые сидят там и получают страшно сказать сколько. Это жизнь нашего государства, и я уже рассказывал, кто тут прав, а кто виноват», — сказал президент.

Он заметил, что за годы членства Беларуси в ЕАЭС товарооборот республики со странами Союза сократился на 60%, при этом республика практически прекратила торговые отношения с Казахстаном из-за существующих ограничений.

«Если нас хотят видеть в интеграционных структурах, надо вести себя порядочно и не создавать проблем друг другу. Надо находить пути восстановления отношений. Мы к этому готовы. Но честно и без натаскивания одеяла на себя», — сказал глава государства.

В апреле пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава государства подписал пакет документов, касающихся развития евразийской интеграции, в том числе координации транспортной политики, цифровой повестки дня, общих финансового и электроэнергетического рынков. Как отмечали в пресс-службе, пакет включает в себя и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, нормы которого направлены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и рост объемов торговли между ЕАЭС и мировым сообществом.

В июле в ГТК Беларуси сообщили, что республика планирует ратифицировать Таможенный кодекс ЕАЭС в октябре.

Как сообщил тогда первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, ГТК совместно с государственными органами готовит изменения в национальное законодательство по тем вопросам, по которым Таможенным кодексом дана компетенция национальному законодательству.

По его словам, уже подготовлен проект указа главы государства, в котором реализованы отсылочные нормы кодекса, и ГТК сам предложил обсудить этот документ с бизнесом. Когда обсуждение завершится, документ будет внесен на рассмотрение госорганов и общественных организаций. Отсылочные нормы касаются перемещения товаров под таможенным транзитом по территории ЕАЭС, относятся к процедуре свободной таможенной зоны, к исполнению норм, связанных со свободными экономическими зонами.

«И весь этот процесс будет проходить приблизительно до октября, до ратификации нашим парламентом самого Таможенного кодекса ЕАЭС. Вступление в силу этого указа, как и самого Таможенного кодекса, планируется с 1 января 2018 года», — сказал Орловский.

Он заметил, что изменения, которые произойдут со вступлением ТК ЕАЭС в силу, касаются практически всех сфер таможенного дела. По его словам, при обсуждении отсылочных норм с госорганами возникли некоторые спорные моменты.

Таможенный кодекс ЕАЭС — один из основных документов нормативно-правовой базы союза. В договоре о Евразийском экономическом союзе зафиксировано, что таможенное регулирование осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС. Он заменит действующий Таможенный кодекс Таможенного союза и международные соглашения по вопросам таможенного регулирования, которые были заключены при формировании договорно-правовой базы ранних этапов экономической интеграции — Таможенного союза и Единого экономического пространства.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

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