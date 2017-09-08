Литва предложила Евросоюзу создать «военный Шенген»

«Проект военного Шенгена охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру», — заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. По его словам, этот «проект поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО».