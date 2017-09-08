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10:23 (мск), источник: Интерфакс

Литва предложила Евросоюзу создать «военный Шенген»

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Литва призывает руководство Евросоюза создать «военную Шенгенскую зону», чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы, сообщает Министерство обороны страны.

Источник: Reuters

«Проект военного Шенгена охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру», — заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. По его словам, этот «проект поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО».

Инициатива о создании «военного Шенгена» обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине. Основное внимание участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и учреждению Европейского оборонного фонда.

Европейская комиссия предложила учредить Европейский оборонный фонд, из которого можно будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей. До 2020 года Еврокомиссия планирует выделить на оборону 500 млн евро.

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