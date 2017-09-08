Александр Ролик назвал прямой путь улучшения жизни в Приморье

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Третий Восточный экономический форум завершил свою работу. Важнейшее событие региона собрало во Владивостоке свыше шести тысяч участников из 61 страны мира. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого парламента, в работе форума принимала участие и делегация депутатов Законодательного Собрания Приморья.

В рамках ВЭФ-2017 достигнут ряд важных международных договоренностей и заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 триллиона рублей.

«Половина всех подписанных соглашений связана с реализацией проектов, относящихся к промышленному производству. Остальные договоренности касаются таких сфер, как транспорт, логистика, добыча полезных ископаемых, сельское и рыболовное хозяйство, туризм и другие», — отметил заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев.

Одним из самых крупных по объёму планируемых инвестиций (свыше 600 миллиардов рублей) стало соглашение о совместной деятельности на Территории Опережающего Развития «Нефтехимический» в Приморском крае, заключённое между Корпорацией развития Дальнего Востока и Восточной нефтехимической компанией (АО «ВНХК»).

Помимо этого подписаны соглашения о реализации на территории Приморского края инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов между Минвостокразвития и корпорацией «Русагро» и между Корпорацией развития Дальнего Востока и вьетнамским инвестором — компанией «ТиЭйч Рус Приморский».

АО «Объединённая зерновая компания» представило на площадке Восточного экономического форума обновлённый проект Дальневосточного зернового терминала, который построят в порту Зарубино.

Достигнутая на форуме договоренность между Корпорацией развития Дальнего Востока и российско-японской компанией «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг» предполагает строительство завода по производству двигателей под маркой Mazda в ТОР «Надеждинская» (совокупный объём инвестиций составит свыше 3 миллиардов рублей). Также в ТОР «Надеждинская» будет локализован ещё один российско-японский проект, получивший название «ТерминаТОР». Он предполагает строительство первого на Дальнем Востоке завода по утилизации и глубокой переработке автомобилей, выработавших свой ресурс. Соглашение об этом подписали группа компаний «Сумотори» и корпорация Arai Shoji.

Статус резидента ТОР «Надеждинская» в Приморском крае на ВЭФ получили компании «Русский минтай», «КОНГЕР ДВ», «СНК» и «Велес-Снек» с общим объёмом инвестиций, превышающим 1,5 миллиарда рублей.

На встрече с губернатором Приморья В. Миклушевским президент Монголии Х. Баттулга заявил, что его страна заинтересована в использовании порта Восточный для транзита своих грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству Находкинского завода минеральных удобрений. Общий объём инвестиций в проект — свыше 387 миллиардов рублей.

Ряд проектов, соглашения по реализации которых достигнуты в ходе работы ВЭФ, касаются развития острова Русский. Так, Минобрнауки и фонд «Сколково» договорились открыть на острове технопарк, куда уже отобрано 37 компаний. Это будет способствовать технологическому предпринимательству и формированию конвейера стартапов. «Россети» создадут здесь проектный центр, который займётся развитием умных энергосетей (Smart grid) и разработкой энергомоста, связывающего Дальний Восток со странами АТР. Решение, безусловно затрагивающее всех жителей края, о создании центра ядерной медицины на Русском острове достигнуто между Приморским краем и АО «Атоммедтехнолоджи-Дальний Восток» (проектная компания госкорпорации «Росатом»).

В ходе третьего Восточного экономического форума президент России Владимир Путин дал старт работе фабрики по огранке алмазов, которую открыл в Приморье резидент Свободного порта Владивосток — индийская группа компаний «KGK». Инвестор запланировал вложить в новое производство около 50 миллионов долларов.

Как отметил Владимир Путин, Россия приступает к новому этапу крупномасштабного, комплексного развития Дальнего Востока и всех его территорий. Этот этап, по его мнению, связан прежде всего с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, созданием здесь экономической и социальной среды, соответствующей, а по многим показателям превосходящей среднероссийские показатели.