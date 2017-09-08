Александр Ролик назвал прямой путь улучшения жизни в Приморье
Перспективы развития края наглядно показал завершившийся форум во Владивостоке.
Перспективы развития края наглядно показал завершившийся форум во Владивостоке.
Третий Восточный экономический форум завершил свою работу. Важнейшее событие региона собрало во Владивостоке свыше шести тысяч участников из 61 страны мира. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в
«Половина всех подписанных соглашений связана с реализацией проектов, относящихся к промышленному производству. Остальные договоренности касаются таких сфер, как транспорт, логистика, добыча полезных ископаемых, сельское и рыболовное хозяйство, туризм и другие», — отметил заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев.
Одним из самых крупных по объёму планируемых инвестиций (свыше 600 миллиардов рублей) стало соглашение о совместной деятельности на Территории Опережающего Развития «Нефтехимический» в Приморском крае, заключённое между Корпорацией развития Дальнего Востока и Восточной нефтехимической компанией (АО «ВНХК»).
Помимо этого подписаны соглашения о реализации на территории Приморского края инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов между Минвостокразвития и корпорацией «Русагро» и между Корпорацией развития Дальнего Востока и вьетнамским инвестором — компанией «ТиЭйч Рус Приморский».
АО «Объединённая зерновая компания» представило на площадке Восточного экономического форума обновлённый проект Дальневосточного зернового терминала, который построят в порту Зарубино.
Достигнутая на форуме договоренность между Корпорацией развития Дальнего Востока и
Статус резидента ТОР «Надеждинская» в Приморском крае на ВЭФ получили компании «Русский минтай», «КОНГЕР ДВ», «СНК» и «Велес-Снек» с общим объёмом инвестиций, превышающим 1,5 миллиарда рублей.
На встрече с губернатором Приморья В. Миклушевским президент Монголии Х. Баттулга заявил, что его страна заинтересована в использовании порта Восточный для транзита своих грузов в страны
Подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству Находкинского завода минеральных удобрений. Общий объём инвестиций в проект — свыше 387 миллиардов рублей.
Ряд проектов, соглашения по реализации которых достигнуты в ходе работы ВЭФ, касаются развития острова Русский. Так, Минобрнауки и фонд «Сколково» договорились открыть на острове технопарк, куда уже отобрано 37 компаний. Это будет способствовать технологическому предпринимательству и формированию конвейера стартапов. «Россети» создадут здесь проектный центр, который займётся развитием умных энергосетей (Smart grid) и разработкой энергомоста, связывающего Дальний Восток со странами АТР. Решение, безусловно затрагивающее всех жителей края, о создании центра ядерной медицины на Русском острове достигнуто между Приморским краем и АО «Атоммедтехнолоджи-Дальний Восток» (проектная компания госкорпорации «Росатом»).
В ходе третьего Восточного экономического форума президент России Владимир Путин дал старт работе фабрики по огранке алмазов, которую открыл в Приморье резидент Свободного порта Владивосток — индийская группа компаний «KGK». Инвестор запланировал вложить в новое производство около 50 миллионов долларов.
Восточный экономический форум, проходящий в сентябре в Приморском крае, становится традиционным. «Это третий форум, и мы видим, как в экономическом плане развивается Дальний Восток и Приморский край, видим дальнейшие перспективы, — отметил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик. — Развитие экономики — это и развитие социальной сферы, прямой путь улучшения жизни наших людей. Эта мысль была ключевой во всех выступлениях на различных секциях. И президент страны Владимир Путин, и