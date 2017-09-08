Городские власти планируют закупить спецтехники на 100 млн рублей

Источник: Аргументы и факты

Городская казна на закупку спецтехники уже потратила 56 млн рублей.

На эти деньги было приобретено 25 единиц спецтехники для работы во внутриквартальных зонах. Парк планируется пополнить еще и тяжелой техникой, для работы на дорогах общего пользования. Для этих целей в городском бюджете зарезервировано 100 млн рублей. Таким образом, количество спецтехники в парке городской администрации увеличится до 400 единиц.

Определились городские власти и с реагентами для обработки дорог в зимний период. В этом году для борьбы с наледью опять будет использоваться средство «Бионорд».