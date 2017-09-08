Городские власти планируют закупить спецтехники на 100 млн рублей
Парк спецтехники городской администрации планируется увеличить до 400 единиц.
Парк спецтехники городской администрации планируется увеличить до 400 единиц.
Городская казна на закупку спецтехники уже потратила 56 млн рублей.
На эти деньги было приобретено 25 единиц спецтехники для работы во внутриквартальных зонах. Парк планируется пополнить еще и тяжелой техникой, для работы на дорогах общего пользования. Для этих целей в городском бюджете зарезервировано 100 млн рублей. Таким образом, количество спецтехники в парке городской администрации увеличится до 400 единиц.
Определились городские власти и с реагентами для обработки дорог в зимний период. В этом году для борьбы с наледью опять будет использоваться средство «Бионорд».
«Нам удалось договориться о поставке “бионорда” по ценам прошлого года. Кроме того, в Самаре будет установлена техника по производству этого реагента. Конечно, это не позволит закрыть все потребности города в “Бионорде”, но этот шаг даст бюджету экономию в 30%», — сообщил глава Самары Олег Фурсов.