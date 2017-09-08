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10:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами

В некоторых регионах в единый день голосования 10 сентября пройдут массовые мероприятия и акции. В нескольких регионах власти сосредоточились на повышении явки среди молодежи, объявив конкурсы на явку между вузами или предвыборную эстафету. В Свердловской области откроют центры награждения — в подарочном фонде 15 квартир, 130 автомобилей, 10 тыс. предметов бытовой техники.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

10 сентября в 16 регионах будут выбирать губернаторов, в 6 — депутатов заксобраний, в 11 — гордумы региональных центров. В Севастополе, где выберут губернатора, вузы будут соревноваться в количестве проголосовавших студентов. Как рассказали «Ъ» в избиркоме, каждый университет получит собственный хештег для участия в конкурсе. В день голосования участники конкурса должны выложить фотографию со своего избирательного участка с хештегом на персональной странице «ВКонтакте», не позже 20:00. При подсчете фотографий будет учитываться отношение проголосовавших студентов к общему количеству студентов, имеющих активное избирательное право в вузе.

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Акцию «Я решаю 2017» проводит калининградский облизбирком (в области выбирают губернатора). Молодые люди, впервые участвующие в выборах, получат подарки — ручку, наушники, а также купон, дающий право на участие в розыгрыше 100 ценных подарков. Кроме того, комиссия проводит эстафету #яидунавыборы. По всем муниципалитетам региона провозится стилизованный бюллетень, где название города или поселка отмечается галочкой. В рамках эстафеты в Калининграде 4 сентября на центральной площади прошел праздник #яидунавыборы.

В Перми (губернаторская кампания) концерты DJ Smash и Олега Газманова пройдут в день голосования. В соцсетях также распространяется информация о том, что жители от 18 до 35 лет на избирательных участках смогут получить флаеры на бесплатное посещение кинотеатров.

Билеты будут выдавать кинотеатры сети «Киномакс» и «Синема парк».

Концерт рэпера L One 10 сентября пройдет в Омске (выборы горсовета), его организовала Общественная палата области. Бесплатные пригласительные билеты на концерт можно будет получить на избирательных участках.

В Свердловской области, где выберут губернатора, 10 сентября пройдут праздничные мероприятия в рамках фестиваля «Уральские самоцветы» (организован Уральской торгово-промышленной палатой).

В 20 городах области (в их число не входит Екатеринбург) откроются центры награждения, в которых любой желающий сможет выбрать сертификат, по которому получит приз. Адреса центров совпадают или находятся рядом с избирательными участками, а получить подарок смогут только привязанные к участку жители. В подарочный фонд входят 15 квартир, 130 автомобилей, 10 тыс. предметов бытовой техники и 700 тыс. различных сувениров.

Организаторы акции отмечают, что фестиваль никак не связан с выборами, не поддерживает никого из кандидатов, а вручение подарков не является лотерей.

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Розыгрыш автомобиля Lada X-Ray в день выборов пройдет в Петрозаводске (в Карелии выберут губернатора). Параллельно с голосованием в городе проведут опрос «Поддерживаете ли вы инициативу о принятии республиканского закона о статусе столицы?», его участники получат промокод, среди его обладателей будет выбран победитель.

Мэрия Томска (в Томской области выберут губернатора) проведет 10 сентября «день маленького томича»: дети смогут вступить в экопатруль, посетить Диво-заповедник, попытать удачи на рыбалке в «Озере газировки», испечь блины и оладьи.

Дни города и массовые мероприятия в их рамках пройдут 10 сентября в Улан-Удэ и Саратове.

Избиркомы и власти других регионов не намерены проводить массовых акций в день голосования. «Мы посчитали, что овчинка выделки не стоит», — сказал «Ъ» источник в одном из региональных штабов «Единой России». По его словам, «подсчет показал», что подобные акции действительно «привлекают молодежь, но ее, во-первых, немного, а во-вторых, у тех же студентов в первые выходные учебного года будут дела поважнее». Собеседник «Ъ» отметил, что на местных выборах в городах до 500 тыс. человек нет какой-то глобальной повестки вроде: «Твой голос за будущее России», поэтому массового привлечения избирателей добиться непросто. «А риск провокаций и вообще нештатных ситуаций на подобных мероприятиях всегда довольно велик», — заключил партиец.

Отдел политики

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
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Nikolay ✓
Бросайте кость и смотрите что будет...
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