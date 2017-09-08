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10:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Ряд сибирских городов не готовы к зиме — полпред Сергей Меняйло

Особое внимание полпред потребовал уделить военным городкам.

Источник: РИА "Новости"

Ряд городов Сибири, в основном тех, где проблемы с работой системы отопления возникают регулярно, не успели в этом году подготовиться к отопительному сезону, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло. Проблемы, по его словам, нужно решить в течение нескольких дней, чтобы не затягивать с включением отопления.

«В Иркутской области в городах Вихоревка и Байкальск работы ведутся недостаточно активно. У нас проблемы есть, которые идут из года в год — по Вихоревке и Байкальску. В Кемеровской области не сформирован запас топлива на ТЭЦ в Юрге», — сказал Меняйло.

Особое внимание полпред потребовал уделить военным городкам, в частности, в Бурятии и Забайкальском крае, где в прошлом году возникали проблемы с обеспечением топливом.

«Мы входили в новогодние праздники, у нас запас топлива был на два-три дня», — напомнил Меняйло.

Он также призвал в срок решить вопрос об обеспечении теплом жителей сгоревшего весной села Бубновка в Иркутской области, некоторые из жителей которой до сих пор живут в пунктах временного размещения. Ранее село решено было ликвидировать, а жителей его расселить по другим населенным пунктам. Сейчас они получают сертификаты на приобретение жилья и занимаются его покупкой.

Отопительный сезон в регионах Сибири начнется в ближайшие недели.

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