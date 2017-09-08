Нурсултан Назарбаев наградил Рустама Минниханова Глобальной премией по исламским финансам

Источник: Reuters

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил Президента Татарстана Глобальной премией по исламским финансам (GIFA) за значительный вклад в развитие и продвижение исламского финансового рынка на региональном уровне. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

В числе награжденных также оказались министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Главная номинация премии GIFA «Глобальный лидер по исламским финансам» досталась Президенту Республики Джибути Исмаилу Омар Гелле. Ему награду Назарбаев вручил лично. Также были отмечены победители в более чем 50 номинациях.