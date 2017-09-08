МЧС нашло нарушения на 38 избирательных участках в Хабаровском крае
Перед выборами в Хабаровском крае сотрудники госпожнадзора МЧС проверили, насколько безопасны избирательные участки.
Перед выборами в Хабаровском крае сотрудники госпожнадзора МЧС проверили, насколько безопасны избирательные участки.
Нарушения они обнаружили в 38 из 160 помещений для голосования. В основном речь шла об отсутствии или неисправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей, а также о проблемах с электропроводкой и недостатке огнетушителей.
Всего специалисты нашли 115 нарушений требований пожарной безопасности, из которых больше половины были устранены в короткие сроки. К административной ответственности привлечены пять юридических и девять должностных лиц, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, что в этом году единый день голосования выпал на 10 сентября. В воскресенье жителям края предстоит избрать 28 глав поселений, 702 сельских депутата и одного депутата городской думы