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11:20 (мск), источник: Губерния онлайн

МЧС нашло нарушения на 38 избирательных участках в Хабаровском крае

Перед выборами в Хабаровском крае сотрудники госпожнадзора МЧС проверили, насколько безопасны избирательные участки.

Источник: Reuters

Нарушения они обнаружили в 38 из 160 помещений для голосования. В основном речь шла об отсутствии или неисправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей, а также о проблемах с электропроводкой и недостатке огнетушителей.

Всего специалисты нашли 115 нарушений требований пожарной безопасности, из которых больше половины были устранены в короткие сроки. К административной ответственности привлечены пять юридических и девять должностных лиц, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Напомним, что в этом году единый день голосования выпал на 10 сентября. В воскресенье жителям края предстоит избрать 28 глав поселений, 702 сельских депутата и одного депутата городской думы Комсомольска-на-Амуре.

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