562 избирательные кампании завершатся в Иркутской области 10 сентября

В регионе пройдут масштабные местные выборы, завершатся пятьсот шестьдесят две избирательные кампании. Жителям Иркутской области предстоит выбрать пять новых глав районов и дум. Кроме того, голосовать будем за шестнадцать мэров муниципальных образований и депутатов восемнадцати городских дум.