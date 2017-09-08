562 избирательные кампании завершатся в Иркутской области 10 сентября
В воскресенье, 10 сентября, в Иркутской области — единый день голосования.
В воскресенье, 10 сентября, в Иркутской области — единый день голосования.
В регионе пройдут масштабные местные выборы, завершатся пятьсот шестьдесят две избирательные кампании. Жителям Иркутской области предстоит выбрать пять новых глав районов и дум. Кроме того, голосовать будем за шестнадцать мэров муниципальных образований и депутатов восемнадцати городских дум.