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11:25 (мск), источник: Вести Иркутск

562 избирательные кампании завершатся в Иркутской области 10 сентября

В воскресенье, 10 сентября, в Иркутской области — единый день голосования.

Источник: Вести Иркутск

В регионе пройдут масштабные местные выборы, завершатся пятьсот шестьдесят две избирательные кампании. Жителям Иркутской области предстоит выбрать пять новых глав районов и дум. Кроме того, голосовать будем за шестнадцать мэров муниципальных образований и депутатов восемнадцати городских дум.

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