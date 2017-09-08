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10:40 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале экипажи Т-72 потренировались водить танки под водой

Солдаты танковой дивизии, которая дислоцирована в Челябинской области, в канун своего профессионального праздника тренировались водить бронемашины под водой.

«Маневры по подводному вождению — самый сложный элемент боевой подготовки», — отмечают в пресс-службе Центрального военного округа.

Экипажи Т-72 преодолевали водные преграды шириной более 50 метров, двигаясь по дну со скоростью около восьми километров в час с погружением на глубину до 4−5 метров. «Во время движения по дну водоема танкисты управляют бронемашинами без переключения передач, остановок и резких поворотов, ориентируясь только по приборам», — пояснили ЦВО.

Танкисты учились действовать в случае, если боевая машина оказалась затоплена, отработали действия при кислородном голодании, при поражении отравляющими веществами и взрывной волне. Кстати, танкисты были экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5 — это оснащение дает экипажу возможность находиться под водой около часа.

Всего в учении на Южном Урале принимали участие более полутысячи военнослужащих.

Напомним, День танкиста отмечается во второе воскресенье сентября. Праздник был учрежден 1 июля 1946 года в честь заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков, а также — в часть заслуг танкостроителей.

Кстати.

В этом году на свердловском полигоне «Старатель» запланирована большая программа. Одним из самых ярких и зрелищных мероприятий станет театрализованная историческая реконструкция, посвященная подвигу танкистов и танкостроителей в годы Великой Отечественной войны.

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